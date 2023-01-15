Nepal'de 72 kişiyi taşıyan uçağın düşme anı kamerada

Nepal'de 4'ü mürettebat 72 kişiyi taşıyan bir yolcu uçağı, Pokhara bölgesinde düştü. 40 kişinin öldüğü açıklanırken uçağın düşme anı çevredeki vatandaşlar tarafından kayıt altına alındı.

Nepal'in başkenti Katmandu'dan yerel saatle 10.33 sıralarında havalanan Yeti Havayolları'na ait bir yolcu uçağı, Pokhara Havaalanı'na iniş yapmaya çalıştığı sırada düştü. İlk belirlemelere göre 40 kişinin hayatını kaybettiği kaza anı, kameralara da yansıdı.

ÇEVREYİ ALEV VE DUMANLAR SARDI

Kısa sürede yayılan görüntülerde, Himalaya Dağları'nın eteğindeki sarp bölgede düşen uçaktan alev ve dumanların çıkması yer aldı. Ekiplerin hem yangını söndürmeye hem de uçaktaki kişileri kurtarmaya yönelik çalışmaları sürüyor.

72 KİŞİYİ TAŞIYORDU

Havayolu şirketi sözcüsü Sudarshan Bartaula, çift motorlu ATR 72 tipi yolcu uçağında 4 mürettebat ile 2'si bebek 68 yolcunun bulunduğunu açıkladı. Yolculardan 10'unun yabancı uyruklu olduğu belirtildi. Acı olayın ardından Nepal Başbakanı Pushpa Kamal Dahal kabineyi acil toplantıya çağırdı. Başbakan Dahal, güvenlik güçlerinden ve halktan bölgedeki kurtarma çalışmalarına destek olmalarını istedi.