Nehirden mermi gibi fırlayıp genci yutan timsahın midesi açıldı, ortaya çıkan manzara acılı teyzeyi yıktı - Haberler

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Nehirden mermi gibi fırlayıp genci yutan timsahın midesi açıldı, ortaya çıkan manzara acılı teyzeyi yıktı

Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Dünya
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Nehirden mermi gibi fırlayıp genci yutan timsahın midesi açıldı, ortaya çıkan manzara acılı teyzeyi yıktı

Malezya'da bir nehir kıyısında salyangoz toplayan genç, nehirden bir anda mermi gibi fırlayan timsah tarafından yutuldu. Olaydan 6 gün sonra tavuk ile kandırılan timsah yakalandı ve midesi açıldı. Olay anı gencin yanında olan teyzesi ise yeğeninin cansız bedeninin kalıntılarını ve kıyafetlerini görmesi nedeniyle hıçkırıklara boğuldu.

Malezya'da 14 yaşındaki Ricky Ganya adlı genç, Tanjung Manis bölgesindeki nehrin kıyısında salyangoz toplamaya başladı. Bir süre salyangoz toplayan genç, nehrin kıyısına yaklaştığında bir timsahın saldırısına uğradı.

ÇENESİYLE AYAĞINI YAKALADI

14 metre uzunluğunda olduğu belirtilen timsah önce Ganya'nın ayağından tuttu, sonrasında ise suya çekti. Bu sırada Ganya'nın yanında olan teyzesi olaya müdahale etmek istedi ancak iş işten geçmişti.

Nehirden mermi gibi fırlayıp genci yutan timsahın midesi açıldı, ortaya çıkan manzara acılı teyzeyi yıktı

6 GÜN SONRA YAKALANABİLDİ

Olayın ardından acılı teyze arama kurtarma ekipleri ve yetkililere haber verdi. Başvuruyu değerlendiren ekipler, nehire tavuk atarak timsahı ağına çekti ve 6 gün sonra timsahı yakalamayı başardılar.

Nehirden mermi gibi fırlayıp genci yutan timsahın midesi açıldı, ortaya çıkan manzara acılı teyzeyi yıktı

MİDESİ AÇILDI

Ekipler, yakaladıkları timsahın midesini aile önünde açtı. Olay anında gencin yanında olan teyzesi ise yeğeninin cansız bedeninin parçalarını ve kıyafetlerini görmesi nedeniyle sinir krizi geçirdi. Gencin cenazesi, köyünde cenaze töreni yapılabilmesi için ailesine verildi.

Nehirden mermi gibi fırlayıp genci yutan timsahın midesi açıldı, ortaya çıkan manzara acılı teyzeyi yıktıOlay anında Ganya'nın yanında olan teyzesi, timsahın midesinin açılmasının ardından hıçkırıklara boğuldu

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

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