Nehirden aniden çıkan timsah, yakaladığı adamı yuttu! Binlerce köylü o ana şahit oldu

Hindistan'da gittiği nehir kıyısında nehrin içine düşen İmran adlı adam, timsaha yem oldu. Bu anlara tanık olan binlerce köylü ise nehir kenarında çaresizce adamın parçalanmasını izlemek zorunda kaldı.