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Nehirden aniden çıkan timsah, yakaladığı adamı yuttu! Binlerce köylü o ana şahit oldu

Dünya Haberleri

Hindistan'da gittiği nehir kıyısında nehrin içine düşen İmran adlı adam, timsaha yem oldu. Bu anlara tanık olan binlerce köylü ise nehir kenarında çaresizce adamın parçalanmasını izlemek zorunda kaldı.

Hindistan'ın Gujurat eyaletindeki Sokhdaraghu köyündeki Dhadhar Nehri'ne geçtiğimiz hafta giden İmran adlı adam, iddiaya göre dengesini kaybettikten sonra nehre düştü. Bu sırada aniden fırlayan bir timsah ise adamı dişlerinin arasına aldıktan sonra uzaklaştı.

Nehirden aniden çıkan timsah, yakaladığı adamı yuttu! Binlerce köylü o ana şahit oldu

KÖYE HEMEN HABER GİTTİ

Olayın duyulmasının ardından haberi alan köylüler nehir kenarına koştu. Köylüler geldiğinde timsah adamı öldürmüş, parçalara ayırıyordu. Binlerce köylü elleri kolları bağlı şekilde bu anları izlemek zorunda kaldı.

Nehirden aniden çıkan timsah, yakaladığı adamı yuttu! Binlerce köylü o ana şahit oldu

PARÇALARINI ALMAYA ÇALIŞTILAR

Feci anlara tanık olan köylüler, timsahın adamı bırakmasının ardından parçaları nehirden toplamaya çalıştı. Köylülerin başarılı olamamasının ardından bölgeye gelen itfaiye ekipleri, adamın kemiklerini ancak akşam saatlerinde nehirden çıkarabildi.

Nehirden aniden çıkan timsah, yakaladığı adamı yuttu! Binlerce köylü o ana şahit oldu

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Dünya Haberler

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