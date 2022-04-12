NATO'nun Finlandiya hamlesi Rusya'yı kızdırdı! Sınıra ağır askeri teçhizat yığmaya başladılar

Rusya- Ukrayna savaşında 48. gün geride kaldı. Ukrayna'nın başkenti Kiev'i işgal konusunda başarısız olan Rusya ordusunun rotayı doğuya çevirmesinin ardından dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı.

FİNLANDİYA SINIRINA YIĞINAK BAŞLADI

Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya girme ihtimallerinin son dönemde yeniden tartışılmaya başlanması sonrasında harekete geçen Rusya ordusu, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla Finlandiya sınırına ağır askeri teçhizatlar yerleştirmeye başladı.

"NATO BARIŞ VE İSTİKRARI SAĞLAYAN BİR İTTİFAK DEĞİLDİR"

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, dün Moskova'da yaptığı açıklamada, son dönemde yeniden tartışılmaya başlanan İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya girme ihtimalini değerlendirmişti. NATO'nun bir çatışma aracı olduğunu vurgulayan Peskov "NATO barış ve istikrarı sağlayan bir ittifak değildir, İttifak bir çatışma aracıdır. İttifak'ın daha fazla genişlemesi de kesinlikle Avrupa'da güvenliği artırmaz" yorumunda bulunmuştu.

KREMLİN'DEN "ULUSAL GÜVENLİK" VURGUSU

Rusya, ulusal güvenliğinin tehlikeye gireceğini belirterek, batı komşusu Finlandiya'nın yanı sıra İsveç'in de ittifaka dahil olmasına karşı çıkıyor.

NE OLMUŞTU?

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 7 Nisan'da NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Ukrayna savaşının aylar hatta yıllarca sürebileceğini, Finlandiya ve İsveç'in İttifak'a dahil olmayı istemeleri durumunda, bu talebin hızlı biçimde gerçekleştirileceğini söylemişti.

İsveç ve Finlandiya, 1995 yılından bu yana Avrupa Birliği üyeleri olmalarına rağmen NATO'ya üye değiller. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgal harekatından sonra, bu iki ülke hakkında NATO'ya üye olabilecekleri yönündeki söylentiler yeniden alevlendi.