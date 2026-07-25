Haberler

NATO karargahında "casusluk" iddiası

NATO karargahında 'casusluk' iddiası
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Haber: İlhan Baba (BRÜKSEL) - Belçika'da NATO'nun askeri karargahında staj yapan Kanadalı bir kadın, yabancı bir ülke adına casusluk yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Haber: İlhan Baba

(BRÜKSEL) - Belçika'da NATO'nun askeri karargahında staj yapan Kanadalı bir kadın, yabancı bir ülke adına casusluk yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı. Çin kökenli olduğu belirtilen şüpheli hakkında yürütülen soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Belçika'da, NATO'nun askeri karargahında staj yapan Kanadalı bir kadın, casusluk iddiasıyla gözaltına alındı. Belçika Savcılığı tarafından yapılan açıklamada, Çin kökenli olduğu belirtilen şüphelinin yabancı bir ülke adına casusluk yapmak ve suç örgütüne üye olmakla suçlandığı kaydedildi.

Savcılık, şüphelinin NATO'nun Belçika'nın Mons kentinde bulunan Müttefik Kuvvetler Avrupa Yüksek Karargâhı bünyesinde stajyer olarak görev yaptığını açıkladı. Soruşturmanın gizliliği nedeniyle şüphelinin kimliği ve olayla ilgili diğer ayrıntılar kamuoyuyla paylaşılmadı.

Belçikalı yetkililer, soruşturmanın devam ettiğini aktarırken, olayın NATO güvenliği açısından hassas bir konu olduğu ifade edildi.

Kaynak: ANKA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Aşkım, sevdam' dediği şehirde anket yapıldı! İşte çıkan sonuç

"Aşkım, sevdam" dediği şehirde anket yapıldı! İşte çıkan sonuç
Altın satışında yeni dönem! Kuyumcular kazan kaldıracak

Altın satışında yeni dönem! Kuyumcular kazan kaldıracak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir bitmediniz! Fatma Soydaş'tan sonra şimdi de bu çıktı

Yaptığı rezilliğin adına da içerik üreticiliği diyor

Arda Güler'e büyük ihanet: Saf dışı bırakmak istediler

Arda Güler'e büyük ihanet! Dünya yıldızları neler yapmış neler
Hadise de Sedat Peker'e özendi

Hadise de Sedat Peker'e özendi
İş yerini soyup hiçbir şey olmamış gibi çalıştı! Kameralar gerçeği ortaya çıkardı

300 tam altın kayboldu, gerçeği kameralar ortaya çıkardı
ABD'de yangına giden ekipler dehşete düştü! Evde 8 ceset bulundu, bazılarında kurşun izi var

Yangına giden ekipler dehşete düştü! Evde 8 ceset bulundu
Mansur Yavaş'tan Özgür Özel'e tebrik telefonu

Mansur Yavaş'tan sürpriz Özgür Özel hamlesi
21 yıl sonra bir ilk! Meteoroloji uyardı, afete dönebilir

21 yıl sonra bir ilk! Uyarı üstüne uyarı, afete dönebilir