NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'ten Türkiye açıklaması: Erdoğan'ın taleplerini dikkate almak zorundayız

Rusya ve Ukrayna savaşı sonrası İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılmak için yaptığı başvuru gündemde yerini koruyor. İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya başvurusuna Türkiye'nin karşı çıkmasıyla birlikte üç ülke arasında müzakere görüşmeleri başlamıştı. Türkiye, her iki ülkeden de terör örgütlerine verdikleri desteği çekmelerini istemişti.

"ERDOĞAN'IN ENDİŞELERİNİ DİKKATE ALMAK ZORUNDAYIZ"

Daha önce yaptığı açıklamalarda "Hiçbir NATO müttefikinin Türkiye kadar terörist saldırılardan çekmediği anlamamız ve hatırlamamız gerekiyor" diyen NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, yeni açıklamalarda bulundu.

Stoltenberg, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dile getirdiği endişeleri ciddiye almak zorundayız çünkü Türkiye gerçekten ciddi terör tehditleriyle karşı karşıya" dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

İsveç ve Finlandiya'nın NATO üye olma olasılıklarıyla ilgili geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Heyetler geldi burada görüşmeler oldu. Şunu bir defa çok iyi bilmemiz lazım. NATO bir güvenlik teşkilatıdır. NATO teröre çanak tutan bir örgüt değildir. İsveç PKK PYD-YPG gibi tüm terör örgütlerinin cirit attığı bir ülke konumunda. Parlamentoları içinde bile teröristler var. Bu teröristler bu Parlamentolarda yer aldığı sürece, bunu da İsveç polisinin güvencesi ile gösteri yaptıkları sürece biz bunlara 'buyrun devam edin, buyrun NATO'ya girin' diyemeyiz. Aynı şey Finlandiya için de geçerli." ifadelerini kullanmıştı.