NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Türkiye açıklaması - Haberler

Rusya'nın Ukrayna'ya savaşının ardından Rusya'ya komşu İsveç ve Finlandiya, NATO üyeliğini gündeme getirmiş bugün de Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ülkesinin NATO askeri ittifakına resmi üyelik başvurusunda bulunacağını söylemişti.

"İKİ ÜLKE DE NATO'NUN YAKIN ORTAKLARIDIR"

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO Dışişleri Bakanları'nın Almanya'nın başkenti Berlin'deki toplantısında konuştu. Stoltenberg, "Finlandiya ve İsveç NATO'nun yakın ortaklarıdır. NATO'ya başvurmak kendi kararlarıdır" dedi.

"TÜRKİYE İLE BİR ANLAŞMAYA VARACAĞIMIZA EMİNİM"

Stoltenberg, daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bugün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyeliği konusunda dile getirdiği rahatsızlığa değinerek, 'Türkiye'nin dile getirdiği endişeler üzerine üyelik konusunda nasıl hareket edeceğimize ilişkin bir anlaşmaya varacağımıza eminim." dedi.

"AMAÇLARI ÜYELİKLERİ ENGELLEMEK DEĞİL"

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, 'Türkiye'nin niyeti Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliklerini engellemek değil. Bunu açık açık söylediler" ifadelerinde bulundu.

ÇAVUŞOĞLU 3 ŞART SIRALAMIŞTI

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "Finlandiya ile İsveç'in PKK ve YPG terör örgütleriyle ve mensuplarıyla yaptıkları görüşmeler ve özellikle İsveç'in silah yardımı yapmasıyla birlikte tüm rahatsız olduğumuz konuları açık şekilde sergiledik. Bunları fotoğraflar ve belgelerle müttefiklerimize de anlattık" demiş, Çavuşoğlu, "İsveç ve Finlandiya terörü desteklemeyi durdurmalı. Güvenlik garantisi vermeli, ve Türkiye'ye yönelik ihracat yasaklarını kaldırmalı" ifadelerinde bulunmuştu. Çavuşoğlu ayrıca, "Finlandiya Dışişleri Bakanı tutumuza ılımlı yaklaşırken İsveç'te bunu görmüyoruz" demişti.