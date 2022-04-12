NATO'dan dikkat çeken Türkiye paylaşımı! F-16 savaş uçaklarındaki kanopiye de değindiler

NATO'nun Napoli'deki Müşterek Kuvvet Komutanlığı, Twitter hesabından Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı F-16'ların fotoğrafını paylaşarak, Türkiye'nin hava sahasını korumaya katkıda bulunan bir NATO müttefiki olduğu mesajını verdi.

KANOPİNİN ŞEKLİNİN SEBEBİNİ AÇIKLADILAR

Paylaşımda, F-16 savaş uçaklarındaki kokpiti örten şişkin kanopinin şeklinin sebebi açıklandı. Kabarcık görünümündeki şeffaf kanopinin pilotlara 360 derece panaromik görüş imkanı sunduğu belirtildi. İngilizce yayımlanan mesajda, "Turkey" yerine "Türkiye" kullanılması dikkat çekti.

"TURKEY" İFADESİ TARİHE KARIŞTI

Türkiye, "Türkiye" adının İngilizce metinlerde daha da yaygın şekilde kullanılması için harekete geçmişti. İhraç edilen ürünlerin üzere basılan "Made In Turkey" ibaresi değiştirilerek "Made In Türkiye" şekli verilmişti.

Dışişleri Bakanlığı ise, web sitesinde değişikliğe giderek "Turkey" yerine "Türkiye" ifadesini kullanmaya başlamıştı. Aynı şekilde Anadolu Ajansı (AA) ve TRT World de İngilizce yayınlarında "Turkey" yerine "Türkiye" ifadesini kullanmaya başlamıştı. "Turkey" İngilizce'de "Hindi" anlamına geldiği için, zaman zaman sosyal medyada dalga geçmek için de kullanılıyordu.