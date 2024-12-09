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Cihat Yaycı'dan stratejik uyarı: Türkiye'nin Suriye'de 3 önceliği var!

Cihat Yaycı'dan stratejik uyarı: Türkiye'nin Suriye'de 3 önceliği var!
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Müstafi Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı, Haberler.com'da sunucu Melis Yaşar'ın programına konuk olarak Türkiye'nin Suriye politikası, bölgedeki stratejik öncelikler ve güvenlik meseleleri üzerine önemli değerlendirmelerde bulundu.

Yaycı, Suriye Milli Ordusu'nun sahadaki operasyonel mücadelesine ve bu süreçte yaşadığı engellere dikkat çekerek, Heyet Tahrir El-Şam'ın (HTŞ) rolüne vurgu yaptı. Ayrıca, bölgedeki dinamikleri uluslararası bir perspektiften ele alarak, "Büyük Orta Doğu Projesi" gibi küresel stratejilerin Türkiye ve bölge üzerindeki etkilerine dair önemli çıkarımlarda bulundu.

"SURİYE MİLLİ ORDUSU'NA HTŞ MÜSAADE ETMEDİ"

Cihat Yaycı, Suriye Milli Ordusu'nun bazı bölgelerde operasyonel faaliyetlerinin Heyet Tahrir El-Şam (HTŞ) tarafından engellendiğini belirterek bu durumun bölgedeki dengeler üzerinde etkili olduğunu ifade etti.

"BÜYÜK ORTA DOĞU PROJESİ YAPILMAK İSTENİYOR"

Yaycı, uluslararası arenada "Büyük Orta Doğu Projesi" adı altında bir düzenleme yapılmaya çalışıldığını öne sürerek, bu tür projelerin Türkiye'nin bölgedeki çıkarlarını doğrudan etkileyebileceğine dikkat çekti.

ESAD GİTTİĞİ İÇİN NEDEN SEVİNİYORUZ?

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın iktidardan gitmesi halinde bölge için ne tür bir kazanım sağlanacağına dair tartışmaların yapılması gerektiğini söyleyen Yaycı, bu konuda daha derin analizler yapılmasının önemine vurgu yaptı.

"TÜRKİYE İÇİN 3 TANE ÖNCELİK VAR"

Yaycı, Türkiye'nin bölge politikalarında üç temel önceliğe odaklanması gerektiğini belirtti: sınır güvenliği, Türkmenlerin haklarının korunması ve Türkiye'nin stratejik çıkarlarının gözetilmesi.

"EĞER SURİYE PARÇALANACAKSA TÜRKMEN DEVLETİ DE KURULSUN"

Suriye'de bir bölünme senaryosunun gerçekleşmesi durumunda, Türkmenlerin haklarının korunarak bir Türkmen devletinin kurulması gerektiğini ifade eden Yaycı, bu konunun Türkiye için stratejik bir mesele olduğunu söyledi.

"SURİYE MİLLİ ORDUSU'NUN BAŞARILARI BİZİM İÇİN ÖNEMLİDİR"

Suriye Milli Ordusu'nun sahadaki başarılarının Türkiye için oldukça değerli olduğunu belirten Yaycı, bu başarıların bölgedeki dengeyi sağlama açısından önemli olduğunu ifade etti.

"SURİYE'YE DÖNEN SIĞINMACILAR BİR DAHA TÜRKİYE'YE ALINMAMALI"

Yaycı, Türkiye'den Suriye'ye dönen sığınmacıların tekrar Türkiye'ye geri dönmemesi gerektiğini belirterek, bunun hem güvenlik hem de sosyal politikalar açısından doğru bir yaklaşım olacağını savundu.

Cihat Yaycı'dan stratejik uyarı: Türkiye'nin Suriye'de 3 önceliği var!

Haberler.com / Melis Yaşar - Dünya
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıVATANDAŞ:

Bi bu adam olması gerekeni konuşuyor. Türkiye milli menfaatlerini gütmeli.

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Haber YorumlarıPerwer:

Yöneticiler bu adamı dikkate almalı.

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