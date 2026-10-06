Murat Kurum, COP31 hazırlıkları kapsamında Tuvalu'ya resmi ziyaret gerçekleştirdi

Murat Kurum, COP31 hazırlıkları kapsamında Tuvalu'ya resmi ziyaret gerçekleştirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, COP31 hazırlıkları kapsamında Tuvalu'ya resmi ziyarette bulundu. Kurum, sular altında kalma tehdidi yaşayan Tuvalu'da bilim insanlarını ve yerel halkı dinlediğini, ülkenin sesini Antalya'ya taşıyacaklarını belirtti.
Cop31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, COP31 hazırlıkları kapsamında Tuvalu'ya resmi ziyarette bulundu.
COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, " Antalya'da ev sahipliğini yapacağımız COP31 öncesinde iklim değişikliğini en derinden hisseden Pasifik'teki ada ülkelerinden Tuvalu'dayız. Sular altında kalma tehdidi yaşayan Tuvalu'da bilim insanlarını ve yerel halkı dinledik. Tuvalu'nun sesini Fiji'deki Pre-COP'a, oradan Antalya'ya taşıyacağız" ifadelerini kullandı.