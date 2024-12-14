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Muhalifler, Suriye saldırısını bir yıl önceden planlamış

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Heyet Tahrir Şam'ın silahlı kanadının lideri Ebu Hasan El Hemvi, Beşar Esad'ı devirecek saldırıyı bir yıl önce planlamaya başladıklarını, söz konusu operasyon kapsamında özel bir İHA birimi oluşturulduğunu ve ülke çapındaki gruplarla yakın koordinasyon kurulduğunu söyledi.

Suriye'de Heyet Tahrir Şam (HTŞ) öncülüğündeki muhalif gruplar, 27 Kasım'da Beşar Esad'ın Suriye ordusuna karşı saldırı başlattı. Muhalifler Halep, İdlib, Hama ve Humus'un ardından son olarak başkent Şam'ın kontrolünü ele geçirdi. Şam'ın da düşmesinin ardından Beşar Esad ve ailesi Rusya'ya sığındı. Esad'ın nasıl bu kadar çabuk düştüğü tartışılırken, HTŞ liderliğindeki muhalif grupların saldırıyı bir yıl önceden planlamaya başladığı ortaya çıktı.

SALDIRI BİR YIL ÖNCESİNDEN PLANLANMIŞ

The Guardian'ın haberine göre HTŞ'nin silahlı kanadının lideri Ebu Hasan El Hemvi, HTŞ'nin özel bir insansız hava aracı (İHA) biriminin de olduğu 'birleşik bir savaş çabası' yaratmak için 'isyancıları' koordine ettiğini söyledi. Hemvi, Esad'ı devirecek saldırıyı bir yıl önce planlamaya başladıklarını, söz konusu operasyon kapsamında özel bir İHA birimi oluşturulduğunu ve ülke çapındaki gruplarla yakın koordinasyon kurulduğunu anlattı.

KASIM AYI NEDEN "DOĞRU ZAMAN" OLARAK GÖRÜLDÜ?

HTŞ kasım ayının saldırı için doğru zaman olduğuna karar verdi. Hemvi'ye göre HTŞ, burada öncelikle Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Suudi Arabistan gibi ülkelerin başını çektiği bölgesel güçlerin Esad yönetimiyle normalleşme trendini durdurmak istiyordu. Kuzeybatı Suriye'ye yönelik şiddetlenen hava saldırılarını da durdurmak isteyen HTŞ'ye göre, Esad'ın Rusya, İran ve Hizbullah gibi uluslararası müttefikleri de zayıflamaya başlamıştı. HTŞ, 27 Kasım'da Suriye ordusuna saldırı başlattıktan iki gün sonra Halep'in kontrolünü ele geçirdi. Bunu, İdlib, Hama, Humus ve son olarak geçen pazar günü başkent Şam izledi.

Hemvi, Şam'daki yeni sivil hükümette bir role geçiş yapacağını anlattı. Yeni bir ülke inşa etmenin kolay bir iş olmadığını kabul eden Hemvi, dini azınlıkların endişelerine değinerek, "Suriye'deki azınlıkların ulusun bir parçası olduğunu ve tüm diğer Suriyeli vatandaşlar gibi kendi ritüellerini, eğitimlerini ve hizmetlerini gerçekleştirmeye haklarının bulunduğunu onaylıyoruz. Mümkün olduğunca bu ayrışmalar arasında köprü kurmaya çalışıyoruz" iddiasında bulundu.

SURİYE'DEKİ GELİŞMELER

Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı HTŞ önderliğindeki silahlı gruplar ile Beşar Esad güçleri arasında çatışmalar yoğunlaşmıştı. Gruplar, 30 Kasım ile 7 Aralık'ta Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurmuştu.

Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle rejim, Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek çökmüştü. Baas Partisi'nin 61 yıllık iktidarı sona ererken rejim lideri Esad başkentten kaçmıştı.

Öte yandan, Suriye Milli Ordusu da aralıkta başlatılan Özgürlük Şafağı Operasyonu'nun ilk gününde Tel Rıfat ilçe merkezini terör örgütü PKK/YPG'den kurtarmıştı.

Operasyonda Münbiç ilçesinin de kurtarılmasıyla, Fırat Nehri'nin batısındaki en büyük terör yuvasına dönüşen bölge PKK/YPG'den temizlenmişti.

Muhalifler, Suriye saldırısını bir yıl önceden planlamış
Haberler.com / Mahmut Ekinci - Dünya
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıÖmer Tokgöz:

Yok yaaa bizde bir gece ansızın rüyalarında görmüş sonra hemen işgal etmişler sandık aboooo

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