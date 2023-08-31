Muğla ve Aydın'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesi ile Aydın'ın Bozdoğan ilçesi arasındaki ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürerken, ilk belirlemelere göre 1 hektar alan zarar gördü.

MUĞLA'nın Kavaklıdere ilçesi ile Aydın'ın Bozdoğan ilçesi arasındaki ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürerken, ilk belirlemelere göre 1 hektar alan zarar gördü.

Kavaklıdere Çayboyu Mahallesi ile Bozdoğan'ın Hışımlar Mahallesi yakınlarındaki ormanda saat 13.45 sıralarında yangın çıktı. Dumanları görenler durumu orman ekiplerine bildirdi. Bölgeye sevk edilen ekipler alevlere havadan ve karadan müdahale başlattı. Yangın 1 saatte kontrol altına alındı. Yangında ilk belirlemelere göre, 1 hektar alanın zarar gördüğü belirtildi. Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.