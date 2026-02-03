Haberler

Muammer Kaddafi'nin büyük oğlu Seyfülislam Kaddafi öldürüldü

Güncelleme:
Libya medyası, devrik lider Muammer Kaddafi'nin büyük oğlu Seyfülislam Kaddafi'nin öldürüldüğünü iddia etti.

Libya resmi haber ajansı LANA'da yer alan habere göre, Seyfülislam Kaddafi'nin danışmanı ve siyasi ekibinin başı Abdullah Osman, Seyfülislam'ın öldüğünü doğruladı ancak doğal yollarla mı yoksa saldırı sonucu mu öldüğüne ilişkin ayrıntı vermedi.

Libya'daki özel basın yayın kuruluşlarında yer alan haberde, Seyfülislam'ın öldürüldüğü öne sürüldü.

Öte yandan, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Savunma Bakanlığına bağlı 444. Tugay'dan yapılan açıklamada, 444. Tugay'ın Zintan bölgesinde Seyfülislam Kaddafi'yi öldürdüğü yönündeki haberleri yalanladı.

Açıklamada, 444. Tugay'ın Zintan'da herhangi bir birliğinin bulunmadığı ifade edildi.

Kaynak: AA / Umut Halavart - Dünya
500

