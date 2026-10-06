MSB, Libya Deniz Özel Kuvvetlerine SAT eğitimi verildiğini bildirdi

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MİLLİ Savunma Bakanlığı, Türkiye- Libya Eğitim, Yardımlaşma ve Danışmanlık faaliyetleri kapsamında Libya Deniz Özel Kuvvetler Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda eğitimler gerçekleştirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Türkiye-Libya Eğitim, Yardımlaşma ve Danışmanlık faaliyetleri kapsamında; Türkiye-Libya SAT Eğitim Timi tarafından, Libya Deniz Özel Kuvvetler Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda; temel atış, yakın muharebe, gemi zapt ve müsadere ile keskin nişancı eğitimleri icra ediliyor" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı