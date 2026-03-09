İran'dan Füzeler, NATO Müdahale Etti

Milli Savunma Bakanlığı İran'dan ateşlenen bir balistik füzenin Türk hava sahasına girdikten sonra Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO unsurları tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada bazı mühimmat parçalarının Gaziantep'te boş arazilere düştüğü, herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmadığı belirtildi.

Bakanlık iyi komşuluk ilişkilerine vurgu yaptı ancak Türkiye topraklarına ve hava sahasına yönelen "her türlü tehdide karşı gerekli tüm adımların kararlılıkla ve tereddütsüz atılacağını" söyledi.

Bakanlık ayrıca "Türkiye'nin bu yöndeki uyarılarına riayet edilmesinin herkesin menfaatine olduğunu hatırlatıyoruz" ifadelerini kullandı.

İletişim Başkanı Burahanettin Duran da olayla ilgili açıklamasında tüm birimlerin koordine hareket ettiğini vurguladı.

Duran "İran başta olmak üzere tüm taraflara, bölgesel güvenliği riske atan ve sivilleri tehlikeye sokabilecek eylemlerden uzak durmaları yönündeki uyarımızı bir kez daha güçlü şekilde yineliyoruz" dedi.

4 Mart'ta İran'dan ateşlenen bir başka füze aynı şekilde durdurulmuştu. İran, bu olayda Türkiye'nin hedef alınmadığını savunmuştu.

Saldırının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan başta olmak üzere üst düzey yetkililer Ankara'nın tepkisini dile getirken NATO ve ABD'den Türkiye'ye destek mesajları gelmişti.

4 Mart'taki saldırının ardından BBC Türkçe'ye konuşan İzmir Ekonomi Üniversitesi'nden Doç. Dr. Sıtkı Egeli, önleyici füzenin "büyük ihtimalle" Doğu Akdeniz'de konuşlanmış bir ABD savaş gemisinden ateşlendiğini söylemişti.

Kitle imha silahları, hava ve füze savunması ve nükleer caydırıcılık gibi konularda uzmanlaşan Egeli, füzeye neden NATO güçlerinin müdahale ettiğine dair şu değerlendirmeyi yapmıştı:

"Çelik Kubbe'nin uzun menzil-yüksek irtifa boyunu oluşturan milli sistemleri henüz yeterli sayılarda envantere girmedi. Mevcut olanlar, doğru yerde doğru zamanda bulundukları takdirde önleme yapabilir. Ama menzilleri ve etkili oldukları irtifaları sınırsız değil."

"En azından teorik olarak balistik füzelere karşı önleme yeteneği bulunan S-400'ler de kullanılmıyor. Zaten S-400'ler erken ihbar verilerine sahip olmadan kullanılsalar bile bu denli uzun menzilli bir balistik füzeyi tespit edip durdurmaları imkansıza yakın."