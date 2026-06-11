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Pentagon'da "tehlikeli madde" alarmı

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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) binasında hava kalitesi sorunu tespit edilmesi üzerine tehlikeli madde şüphesiyle güvenlik protokolleri devreye alındı ve binanın bazı bölümleri kilitlendi. Acil müdahale ekipleri gaz maskeleriyle çalışma başlattı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) binasında hava kalitesi sorunu tespit edilmesinin ardından, tehlikeli madde şüphesiyle güvenlik protokolleri devreye alındı ve binanın bazı bölümleri kilitlendi.

ABD Savunma Bakanlığı'nda (Pentagon) tehlikeli madde paniği yaşandı. Pentagon binasında hava kalitesi sorunu tespit edilmesinin ardından, tehlikeli madde şüphesiyle güvenlik protokolleri devreye alındı.

ABD'li yayın kuruluşu CNN International'ın iki kaynağa dayandırdığı haberine göre, binanın 2 ile 5. katları arasında yer alan 4 ile 7 numaralı koridorlardaki bazı bölümler kilit altına alındı. Görgü tanıkları, acil müdahale ekiplerinin gaz maskeleri ve kimyasal koruyucu kıyafetler giydiğini bildirdi. Pentagon'un güvenlik ekibi tarafından gönderilen bir mesajda, sorunun kaynağını belirlemek için ek testlere ihtiyaç duyulduğu aktarıldı.

"Müdahale ekipleri binadakilere yardım etmek için hazır durumda"

Pentagon Sözcüsü Sean Parnell yaptığı açıklamada, "Pentagon, binanın ve içindeki kişilerin güvenliğini sağlamak için gelişmiş sistemlere sahiptir. Bu sistemler, önemini belirleyene kadar ihtiyati önlemler gerektiren bir hava kalitesi sorunu tespit etti. Bakanlık, etkilenen bölgede yerinde sığınma emri de dahil olmak üzere standart koruma protokollerini uyguluyor. Müdahale ekipleri binadakilere yardım etmek için hazır durumda" dedi. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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