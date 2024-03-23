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Moskova'daki kanlı saldırıyı DEAŞ üstlendi

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Rusya'nın başkenti Moskova'da Crocus City Hall adlı konser salonuna düzenlenen saldırıda silahlı 5 kişi sivillere kurşun yağdırdı. Saldırganlar konser alanının bulunduğu AVM'yi de ateşe verirken, çok sayıda kişi hayatını kaybetti ve yaralandı. Saldırıyı DEAŞ üstlendi.

Moskova'daki kanlı saldırıyı DAEŞ üstlendi

PUTIN SALDIRI HAKKINDA BİLGİLENDİRİLDİ

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in saldırı hakkında ilk anlardan itibaren bilgilendirildiğini aktardı.

Moskova'daki kanlı saldırıyı DAEŞ üstlendi

MEDVEDEV: ÖLÜME ÖLÜM

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, saldırıya ilişkin Telegram hesabından açıklama yaptı. Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyen Medvedev, kurbanların sevenlerine de güç diledi.

Medvedev, "teröristlerin yalnızca misilleme amaçlı terörden" anladığını belirterek "Şiddete güçle karşılık verilmediği, teröristlerin toplu infazları ve ailelerine yönelik baskılara ölümlerle karşılık verilmediği sürece hiçbir mahkeme ve soruşturmanın faydası olmayacaktır." ifadesini kullandı.

Medvedev ayrıca şunları kaydetti: "Bunların Kiev rejiminin teröristleri olduğu tespit edilirse onlara ve ideolojik ilham verenlere karşı başka türlü davranmak imkansızdır. Hepsi terörist olarak bulunup acımasızca yok edilmelidir. Böyle vahşeti gerçekleştiren devletin yetkilileri de dahil. Ölüme ölüm."

Moskova'daki kanlı saldırıyı DAEŞ üstlendi

Kaynak: Haberler.com / Dünya

Moskova Güvenlik Terör 3.Sayfa Dünya Haberler

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Yorumlar (9)

sedat yakup:

Mossad ve CİA

56
1
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Karaşal:

Olan yine bize oldu. Deaş e karşı suriyede pkk yı destekleyecekler.

26
2
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Mehmet Dinler:

olabilir bunlara hiç güven olmaz

yanıt5
yanıt0
Kubilay Can:

kısacası ABD yapmış...şener şen in dediği gibi ABD ve Avrupa polim çeviriyor....

24
0
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Adem Gök:

O değilde demekki bir ülkeyeye özellikle Rusya gibi bir ülkeye ağır silahlarla tim şeklinde elini kolunu sallayarak girebiliyorsun bu Ruslar çok aptal mı.??? Bencede

4
12
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Seko Seko:

Deaş diye bir.örgüt yok içi boş bir örgüt devletler yaptırıp o içi boş örgütün üzerine suç atıyorlar hangi devlet kalkıp ben yaptım desin deaş,ypg,pkk hepsi amerikanın emrinde amerika iistedigi gibi kullanıyor pkk yı bize karşı kullanıyor.

6
0
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BERAT HALİD:

Evet yani Abd üstlenmiş oldu geçmiş olsun Rusya

3
1
yanıtYanıtla
Vedat Arman:

Daeş adı piyondur. Asıl failler belli. Maalesef bumerang gibi.

3
0
yanıtYanıtla
Cansu Soykan:

Amerika mı yaptı? Komik olmayın. Basbayağı DAEŞ denilen örgüt var. Tekfirci selefiler yaptı saldırıyı.

0
1
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