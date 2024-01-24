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Moğolistan'da 60 ton sıvılaştırılmış gaz yüklü tanker patladı: 6 ölü

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Moğolistan'ın başkenti Ulaanbaatar'da 60 ton sıvılaştırılmış doğal gaz taşıyan bir kamyonun patlaması sonucu 3 itfaiyeci dahil en az 6 kişinin öldüğü bildirildi.

Moğolistan'ın başkenti Ulanbator'da bir alışveriş merkezinin yakınında 60 ton sıvılaştırılmış gaz yüklü tanker patladı.

Moğolistan Acil Durum Yönetim Ofisi, Dunjingarav pazarı yakınında çıkan yangında üç itfaiyeci dahil en az 6 kişinin öldüğünü, 11 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Yangını söndürmek için 600'den fazla itfaiyeci (100 araç) görev aldı ve yangın uzun uğraşlar sonunda söndürüldü.

Acil Durum Yönetimi Facebook'ta yaptığı paylaşımda, "Maalesef kaza sonucu Ulusal İtfaiye Teşkilatı'na bağlı 63'üncü İtfaiye ve Kurtarma Birimi'nde görev yapan 3 görevli hayatını kaybetti." dedi.

Yerel çevrimiçi haber kaynaklarına göre, yangın kısa sürede bir konut binası da dahil olmak üzere yakınlardaki birçok binayı sardı. Çok sayıda araba da yandı.

Haberler.com / Aslan Aslan - Dünya

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