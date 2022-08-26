Moderna, BioNTech ve Pfizer'ı dava ettiğini açıkladı

Kovid-19 aşısı üreticilerinden Moderna, bugün yaptığı basın açıklamasında Pfizer ve BioNTech aleyhine ABD ve Almanya'da patent ihlali davaları açtığını duyurdu.

Kovid-19 aşısı üreticilerinden Moderna, bugün yaptığı basın açıklamasında Pfizer ve BioNTech aleyhine ABD ve Almanya'da patent ihlali davaları açtığını duyurdu. Moderna, iki firmanın kendilerine ait olan mRNA teknolojisini izinsiz kullanıp yasa dışı kopyalayarak Kovid-19 aşısını ürettiğini ileri sürdü.

ABD merkezli biyo-teknoloji şirketi Moderna dava gerekçesi olarak "Moderna, Pfizer ve BioNTech'in Kovid-19 aşısı Comirnaty'nin 2010 ve 2016 yılları arasında Moderna'nın temel mRNA teknolojisini kapsayan patentlerini ihlal ettiğine inanıyor" denildi. Moderna, kendileri tarafından bahsi geçen yıllarda geliştirilen temel mRNA teknolojisinin Pfizer ve BioNTech tarafından aşı yapmak için izinsiz kopyaladığını ileri sürdü. Davalar, ABD'de Massachusetts Bölge Mahkemesi'nde ve Almanya'daki Düsseldorf Bölge Mahkemesi'nde açıldı.

Moderna Hukuk Direktörü Shannon Thyme Klinger, "Pfizer ve BioNTech'in Moderna'nın icatlarını yasa dışı bir şekilde kopyaladığını ve bunları izinsiz kullanmaya devam ettiklerini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı. Basın açıklamasında "Pfizer ve BioNTech, Moderna'nın patentli teknolojilerinin mRNA aşılarının başarısı için kritik olan iki temel özelliğini kopyaladı. Kovid-19 ortaya çıktığında ne Pfizer ne de BioNTech, Moderna'nın bulaşıcı hastalıklar için mRNA aşıları geliştirme deneyimine sahip değildi" ifadelerini kullandı.