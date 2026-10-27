Mısır Meclisi, Sisi'nin Suudi Arabistan'a askeri destek talebini üçte ikiyle onayladı

Mısır Temsilciler Meclisi, Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi'nin, Suudi Arabistan'a askeri destek sağlamak üzere gerekli eylem ve tedbirleri alma yetkisi verilmesi yönündeki talebini üçte iki çoğunlukla onayladı. Özel haber sitesi Youm7'nin 26 Ekim'de bildirdiğine göre karar, Sisi'nin talebinin oylanması için düzenlenen üçüncü kapalı oturumda alındı.Sözkonusu oturumdan önce, 18 ve 19 Ekim tarihlerinde parlamentoda iki toplantı daha gerçekleştirilmişti. Bu toplantılarda yapılan kapsamlı görüşmeler sonucunda, siyasi partilerin ve parlamentodaki koalisyonların büyük çoğunluğu talep edilen yetkinin verilmesine destek vermişti.Oturumda, yerleşik usullere uygun olarak üyelerin isimlerinin tek tek okunduğu bir oylama yapıldı.Ulusal Savunma Konseyi 18 Ekim'de, Suudi Arabistan'ın güvenliğini, istikrarını, toprak bütünlüğünü, kaynaklarını ve İslam dünyası için kutsal sayılan mekanlarını korumasına yardımcı olmak amacıyla ülkeye "gerekli ve mümkün olan her türlü desteği" sağlama taahhüdünde bulunmuştu. Sisi başkanlığındaki konsey ayrıca, Mısır'ın Suudi Arabistan ile "tam bir dayanışma" içinde olduğunu ifade ederek, Suudi Arabistan'ın ulusal güvenliğinin Mısır'ın ve genel olarak Arap dünyasının ulusal güvenliğinden ayrı düşünülemeyeceğini vurguladı.Anayasaya göre, Mısır birliklerinin yurtdışında muharebe görevlerinde konuşlandırılması; Ulusal Savunma Konseyi'ne danışılmasını ve parlamentoda üçte iki çoğunluğun onayını gerektiriyor.Mısır, İran'ın ve İran destekli unsurların Körfez ülkelerine yönelik saldırılarını sık sık kınamış olsa da, bugüne kadar doğrudan çatışmalara girmedi. Ülke, Suudi Arabistan, Pakistan ve Türkiye arasında ağustos ayında imzalanan Mekke Paktına da taraf olmadı. Reuters haber ajansına göre, Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ekim ayında yaptığı açıklamada, Mısır'ın söz konusu pakta katılımının "ciddi bir şekilde değerlendirilmeye" devam ettiğini söyledi. Arap dünyasının en kalabalık ülkesi ve bölgenin en büyük ordularından birine sahip olan Mısır, Mart 2015'te Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyona katılmıştı. Mısır o dönemde, Kızıldeniz'deki deniz yollarını güvence altına almak için savaş gemileri göndermiş ve hava desteği sağlama taahhüdünde bulunmuştu. Ayrıca yaklaşık 800 kişilik kara birliğini de bölgeye sevk etmiş ancak bu birlikler çatışmalarda sınırlı bir rol oynamıştı.Mısır, 1960'larda Yemen'de maliyeti yüksek bir askeri müdahalede bulunmuştu. 1991 Körfez Savaşı'ndan bu yana ise yurtdışında büyük ölçekli bir kara gücü konuşlandırmadı.Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .