Mısır'da Emniyet Müdürlüğü'nde çıkan yangın kontrol altına alındı! Yaralanan 38 kişi hastanelere sevk edildi

Mısır'ın kuzeydoğusundaki İsmailiye Emniyet Müdürlüğünde sabaha karşı çıkan büyük çaplı yangın sivil savunma ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangında 38 kişi yaralanırken, alevlerle küle dönen binanın bazı kısımlarının yıkıldığı ifade edildi.

Mısır'ın kuzeydoğusundaki İsmailiye Emniyet Müdürlüğünde çıkan yangında 38 kişi yaralandı. Yangın, sivil savunma ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

EKİPLER ALEVLERİ KONTROL ALTINA ALDI

Mısır resmi ajansı MENA'nın haberine göre İsmailiye kenti Emniyet Müdürlüğünde sabah saatlerinde büyük çaplı yangın çıktı. Yangını söndürmek için bölgeye intikal eden sivil savunma ekipleri alevleri kontrol altına aldı.

OLAY YERİNE 50 AMBULANS SEVK EDİLDİ

Mısır Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüsam Abdulgaffar, Bakanlığın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 50 ambulansın olay yerine sevk edildiğini kaydetti. Abdulgaffar, sağlık ekiplerinin 12 yaralıya olay yerinde müdahale ettiğini, 24'ü dumandan etkilenen 26 kişinin sağlık kuruluşlarına nakledildiğini aktardı. Sağlık Bakanlığı Sözcüsü bu kişilerden 7'sinin ise tedavilerinin ardından hastaneden taburcu edildiğini belirtti.

BİNANIN BAZI KISIMLARI YIKILDI

Mısır medyasında yer alan haberlerde ise İsmailiye Emniyet Müdürlüğünde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangının binanın tamamını kapladığı ve bazı kısımlarının yıkıldığı aktarıldı.