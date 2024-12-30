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Mısır'da AB diplomatı, köpekbalığı saldırısında hayatını kaybetti

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Mısır'ın Marsa Alam tatil beldesinde gerçekleşen köpekbalığı saldırısında bir Avrupa Birliği diplomatı hayatını kaybetti. 48 yaşındaki Gianluca Di Gioia, Kızıldeniz'deki Sataya Resort'ta şnorkelle yüzme esnasında saldırıya uğradı. Diplomat, 69 yaşındaki arkadaşı Giuseppe Fappani'yi korumaya çalışırken yaralandı ve hayatını kaybetti. Fappani ise yaralarına rağmen hayatta kaldı.

Mısır'ın lüks tatil beldesi Marsa Alam'da yaşanan köpekbalığı saldırısında bir AB diplomatı hayatını kaybetti. Arkadaşını kurtarmaya çalışan İtalyan turist de saldırıda yaralandı.

Roma'dan gelen 48 yaşındaki Gianluca Di Gioia, Kızıldeniz'deki Sataya Resort'un önündeki plajda şnorkelle yüzerken saldırıya uğradı. Avrupa Birliği Dış İlişkiler Servisi'nde çalışan Di Gioia, doğum gününü kutlamak için 69 yaşındaki arkadaşı Giuseppe Fappani ile tatildeydi.

Plajdan sadece 50 metre açıkta, otelin iskelesinin ötesindeki mercan resiflerinde yüzen ikiliye kaplan köpekbalığı saldırdı. Fappani'nin eşi, iskeleden korkunç olayı izlediğini ve eşinin köpekbalığını uzaklaştırmaya çalışırken kol ve bacaklarından yaralandığını anlattı.

Di Gioia'nın eşi Laurence de iskeleden yardım çağırdı ve sahilden bir bot yola çıktı. Fappani bir anlık mücadelenin ardından köpekbalığını uzaklaştırmayı başardı, ancak yırtıcı hayvan daha da öfkeli bir şekilde geri döndü. İkili kıyıya doğru yüzmeye çalışırken Di Gioia köpekbalığının çenesine yakalandı.

Ağır yaralanan ikili Port Ghalib'deki bir hastaneye kaldırıldı. Di Gioia hayatını kaybederken, Fappani taburcu edildi. Olay yerinde bulunan kurbanın eşi ve oğlu, tur operatörü Alpitour ve İtalyan Büyükelçiliği'nin desteğiyle ilgileniliyor.

Mısır makamları, "anormal" olarak nitelendirdikleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Saldırının normalde köpekbalıklarının erişimini zorlaştıran mercan resiflerinin ötesinde, derin sularda gerçekleştiği belirtildi. Yetkililer, bu tür olayların genellikle ilkbahar veya yaz aylarında yaşandığını vurgulayarak, bu mevsimde yaşanan saldırının nadirliğine dikkat çekti.

Di Gioia, Roma doğumluydu ve 12 yıldır Fransa'da AB için çalışıyordu. 21 Aralık'taki doğum gününü kutlamak için 11 Aralık'ta Marsa Alam'a gelmişti ve yılbaşına kadar burada kalmayı planlıyordu.

Son 10 yılda Kızıldeniz'de dört ölümcül köpekbalığı saldırısı yaşandı. Deniz uzmanları, kontrolsüz yapılaşma, aşırı avlanma ve sorumsuz turizm uygulamalarının ekosistemi ve köpekbalığı davranışlarını değiştirdiği konusunda uyarıyor.

Mısır'da AB diplomatı, köpekbalığı saldırısında hayatını kaybetti

Mısır'da AB diplomatı, köpekbalığı saldırısında hayatını kaybetti

Mısır'da AB diplomatı, köpekbalığı saldırısında hayatını kaybetti
Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya
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