Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ile Gazze'deki insani ve güvenlik durumunu değerlendirdi. Görüşmelerde bölgedeki siviller üzerindeki insani etkilerin ciddiyeti ve çatışmaların bölgeye yayılmasını önlemeye yönelik adımlar ele alındı.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Macron ve Lula da Silva ile Gazze'deki Durumu Değerlendirdi

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ile bölgedeki son gelişmelerin yanı sıra Gazze Şeridi'ndeki insani ve güvenlik durumunun etkilerini değerlendirdi.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Sisi, Macron ve Lula da Silva ile ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İsrail'in saldırısı altında olan Gazze'ye yönelik gelişmelerin ele alındığı görüşmede Sisi ve Macron'un "özellikle bölgedeki siviller üzerindeki insani etkilerin giderek ağırlaşmasıyla mevcut durumun ciddiyeti konusunda" mutabık kaldığı kaydedildi.

Görüşmede ayrıca, Gazze'deki sivillere insani yardımların ulaştırılmasının kolaylaştırılması, bölgedeki gerilimin düşürülmesi ve çatışmaların bölgeye yayılmasını önlemeye yönelik atılan diplomatik adımların masaya yatırıldığı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Sisi'nin Brezilyalı mevkidaşı Lula da Silva ile yaptığı görüşmede ise tarafların "Gazze'deki gerilimin durdurulmasına yönelik uluslararası ve bölgesel çabalar çerçevesinde mevcut koordinasyonun artırılması konusunda" fikir birliğine vardığı aktarıldı.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin öldüğü, 3 bin 436 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 724'ü çocuk, 458'i kadın 2 bin 215 kişinin öldüğünü, 8 bin 714 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 55 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 619 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında ayrıca Gazze'de 9, Lübnan'da ise 1 gazeteci yaşamını yitirmişti.