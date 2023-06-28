- Milyonlar hacı oldu

Müzdelife Vakfesi'nden Cemerat'a 7 kilometrelik yolu yürüyerek gelen 3,5 milyon hacı adayı büyük şeytana ilk gün 7 taş attı

Otellerine geçip saç tıraşı olan hacı adayları, kurbanlarının gün ağarması ile kesilmesi üzerine ihramdan çıkıp, ziyaret tavafını ve say'ını yaparak hacı oldular

MEKKE - Hicri 1444 yılının Kurban Bayramı Mekke-i Mükerreme'de milyonlarca hacı tarafından büyük bir coşku ile kutlanıyor.

Arife günü Arafat'ta vakfeye durup gözyaşları ile tövbe ve dualarda bulunan milyonlarca hacı adayı, dün akşam güneşin batmasından sonra 11 kilometre uzaklıktaki Müzdelife Bölgesi'ne otobüslerle intikal ettiler. Gece yarısı ve sabah namazı vaktine kadar Müzdelife'de kalan hacı adayları, akşam ve yatsı namazlarını Cem'i tehir ile eda eden hacı adayları, vakfe duası ve ibadetlerden sonra gece yarısından sonra ve sabah namazı vakti yola çıkarak Cemerat'a (şeytan taşlama alanı) yürüdüler. Yaklaşık 7 kilometrelik yolda her sene olduğu gibi yürüme bantlarının çalışmaması, yaşlı Türk hacılarının çok zor yol almalarına sebep oldu. Çok sayıda Türk hacı, çalışmayan bantlar yüzünden yolda kalp krizi geçirdi. Bir Türk hacı adayı ihramdan çıkamadan kefene girdi.

Suudi yetkililerden senede 3 gün hizmet edecek yürüyen bantların bakımını yapmadığı için mahşerde şikayetçi olacaklarını söyleyen hacı adayları, daha sonra şeytan taşlamaya geçtiler. İlk gün büyük şeytana 7 taş atan hacı adayları, daha sonra otellerine yüreyerek giderek iki kat yorgunluk yaşadılar. Mekke'deki hac trafiğinin halen raylı sistem kurulmadığı için kilit olduğu bayram sabahında hacılar, Cemerat'tan otellerine saatlerce gidemedi.

Otellerine ulaşabilenler, saç tıraşı olarak, gün ağarması ile birlikte kurbanların kesildiğini kabul ederek ihramdan çıktılar. İslam Teşkilatının kurban kesim işlemindeki muameleyi de eksik bulan Türk hacı adayları, şahsi vekaletlendirme ve Türkiye'deki vakıfların yaptığı gibi görüntülü kayıt ile kurbanlarının kesildiği bilgisinin kendilerine tek tek ulaştırılmasını istiyor.

Bayram sabahı hacı olarak uyanan milyonlarca kişi, otellerinde arkadaşları ile sarılıp hem hacı olmalarını, hem de bayramlarını tebrik etti.

Son olarak ziyaret tavafı ve say'ını ihramsız olarak da yapabilen hacı adayları haccın 3'üncü farzını da yerine getirerek, 2 ve 3'üncü gün vacip olan şeytan taşlamalarını da yaparak haccın bütün menasiklerini tamamlayacak.