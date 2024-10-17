NATO Savunma Bakanları Toplantısı için Brüksel'de bulunan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Karargahı'na ulaştı.

NATO Savunma Bakanları Toplantısı için Brüksel'de bulunan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ilk gün oturumlarına katılmak üzere NATO Karargahı'na ulaştı.

NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Zeki Levent Gümrükçü ve NATO'da görevli askeri personel tarafından karşılanan Bakan Yaşar Güler, ilk olarak NATO Türk Askeri Temsil Heyeti (TMR) Başkanlığı'nı ziyaret etti.