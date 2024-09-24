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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Azerbaycan'da Temaslarda Bulundu

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Azerbaycan'da Temaslarda Bulundu
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'na katılmak üzere Bakü'de önemli görüşmeler gerçekleştirdi.

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'na (ADEX 2024) katılmak üzere gittiği Bakü'de Azerbaycan Savunma Sanayii Bakanı Vügar Mustafayev ve Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile görüştü.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Bakan Güler'in temaslarına ilişkin yapılan açıklamada, "Azerbaycan Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'na (ADEX 2024) katılmak için Bakü'de bulunan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan Savunma Sanayii Bakanı Vügar Mustafayev ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak da yer aldı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile de heyetler arası görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu da yer aldı" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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