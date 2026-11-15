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Milli Savunma Bakanı Güler, KKTC'nin 43. kuruluş yıl dönümü için Lefkoşa'ya gitti

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Milli Savunma Bakanı Güler, KKTC'nin 43. kuruluş yıl dönümü için Lefkoşa'ya gitti
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, KKTC'nin 43'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Genelkurmay Başkanı ve Kuvvet Komutanları ile Lefkoşa'ya gitti. Güler, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tebrik kabul törenine katıldı.

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 43'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Lefkoşa'ya gitti.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 43'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Kuvvet Komutanları ile Lefkoşa'ya gitti. Bakan Yaşar Güler, Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz'ı havalimanında karşıladıktan sonra 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tebrikleri kabul eden KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Tufan Erhürman'ın tebrik kabul törenine katıldı" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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