Milli Savunma Bakan Yardımcısı Bilal Durdalı, Dubai Airshow-2025'e Katıldı

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Bilal Durdalı, Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen Dubai Hava Gösterisi'ne katılarak çeşitli görüşmeler gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakan Yardımcısı Bilal Durdalı, 17-21 Kasım 2025 tarihleri arasında Dubai/ Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) gerçekleştirilen Dubai Hava Gösterisi'ne (Dubai Airshow-2025) katılıyor. Bakan Yardımcısı Bilal Durdalı başkanlığında; Abu Dabi Büyükelçimiz Lütfullah Göktaş ile Bakanlığımız personelinin yer aldığı heyetimiz, fuar kapsamında çeşitli görüşmeler gerçekleştirdi. Bakan Yardımcısı Bilal Durdalı ve beraberindeki heyetimiz, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan, Abu Dabi Veliaht Prensi ve Yürütme Konseyi Başkanı Şeyh Halid bin Muhammed bin Zayed Al Nahyan, BAE Savunma Bakanlığı Müste?arı Korgeneral İbrahim Nasser Mohammed Al Alawi, BAE Savunma Bakanlığı Destek ve Savunma Sanayisinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Tümgeneral Mubarak Saeed Ghafan Al Jabri ve Birleşik Krallık Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Harv Smyth ile bir araya geldi" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
