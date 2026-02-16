Haberler

Mihriban Aliyeva'dan muhalif gazeteciye ders niteliğinde cevap! "Sen değil miydin kadın kıyafeti giyen?"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Münih Güvenlik Konferansı'nda Azerbaycan'ın demokrasi durumunu soran muhalif gazeteci Emin Hüseyinov'a, Azerbaycan First Lady'si Mihriban Aliyeva'dan ders niteliğinde bir cevap geldi. Aliyeva, Hüseyinov'un ülkeden kaçmak için İsviçre elçiliğinde kadın kıyafeti giydiğini hatırlattı. Bu çıkış karşısında bir an afallayan Hüseyinov, Aliyeva'nın iddiasını inkar etti. Emin Hüseyin, Azerbaycan devleti ülkeyi terk etmesine izin verene kadar haftalarca Bakü'deki İsviçre Büyükelçiliği'nde saklanmıştı.

  • Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve eşi Mihriban Aliyeva, Almanya'daki Münih Güvenlik Konferansı'na katıldı.
  • Muhalif gazeteci Emin Hüseyinov, Mihriban Aliyeva'ya Azerbaycan'daki demokrasinin durumunu sordu.
  • Mihriban Aliyeva, Emin Hüseyinov'a 'Büyükelçilikte kadın kıyafetleriyle saklanan kişi siz miydiniz?' dedi.

Geçen hafta Almanya'da ülke liderleri ve önemli politik figürlerin katıldığı Münih Güvenlik Konferansı'ndabirçok konuda oturum gerçekleşti. İkili görüşmeler ve söyleşilerin dikkatle takip edildiği konferansa Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve eşi First Lady Mihriban Aliyeva da katıldı.

Cumhurbaşkanı Aliyev resmi temaslarını sürdürürken Aliyeva da kendi programına bağlı kaldı.

Bir buluşması için otelden korumaları ile çıkış yapan Aliyeva, beklemediği bir isimle karşılaştı.

"AZERBAYCAN'DA DEMOKRASİ NE DURUMDA?"

Azerbaycan'da yaptığı muhalif yayınlarla tanınan ve ülkeden kaçarak ayrılan gazeteci Emin Hüseyinov, Aliyeva'nın önünü kesti.

Hüseyinov, Aliyeva'ya Azerbaycan'daki demokrasinin durumunu sordu.

"KADIN KIYAFETİ GİYEN SİZ MİYDİNİZ?"

İlk anda duymazdan gelen fakat sinirlendiği belli olan Aliyeva, yolundan geri döndü ve Hüseyinov'a cevap verdi.

Hüseyinov'un ülkeden kaçmak için neler yaptığını hatırlatan Aliyeva, "Büyükelçilikte kadın kıyafetleriyle saklanan kişi siz miydiniz? Sağlıklı günler dilerim." dedi.

Bu çıkış karşısında bir an afallayan Hüseyinova, Aliyeva'nın iddiasını inkar etti.

İSVİÇRE ELÇİLİĞİNDE SAKLANMIŞTI

Emin Hüseyin, Azerbaycan devleti ülkeyi terk etmesine izin verene kadar haftalarca Bakü'deki İsviçre Büyükelçiliği'nde saklanmıştı ve ülkede gündem olmuştu.

Merve Yaz
Haberler.com / Dünya
İran istihbaratı duyurdu! Bu iddia doğruysa yer yerinden oynar

Gizli anlaşma ifşa oldu! Bu iddia doğruysa yer yerinden oynar
Araç sahipleri dikkat! Sistem sil baştan değişiyor, paranızı peşin alacaksınız

Araç sahipleri dikkat! Sil baştan değişiyor, parayı peşin alacaksınız
İstanbulluları gece yarısı uykudan uyandıran bildirim

İstanbulluları gece yarısı uykudan uyandıran bildirim
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uludağ'da bahar keyfi kabusla bitti, iniş yolunda 1 kilometrelik kuyruk oluştu

Sadece eve dönmek istediler, kuyruk 1 kilometre uzadı
Epstein skandalında Manchester United bağlantısı: Ünlü modele ahlaksız teklif

2016'da boşanmışlardı, şampiyon kalecinin eşine ahlaksız teklif
Bu takımı kim durduracak? Gelene geçene 4 atıyorlar

Bu takımı kim durduracak? Gelene geçene 4 atıyorlar
Aleksei Navalny'nin eşi: Putin bir katil, hesap vermeli

Putin fena köşeye sıkıştı: O bir katil, derhal hesap vermeli
Uludağ'da bahar keyfi kabusla bitti, iniş yolunda 1 kilometrelik kuyruk oluştu

Sadece eve dönmek istediler, kuyruk 1 kilometre uzadı
Keçiören'de ilginç istifa kutlaması: Adak lokması dağıtıldı

Başkan'ın istifasını böyle kutladı: Ahdım vardı!
Piyasalar tepetaklak! İşte yeni haftada dolar ve altının durumu

Piyasalar tepetaklak! İşte yeni haftada dolar ve altının durumu