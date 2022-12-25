Miçotakis'in Erdoğan'ı küplere bindirecek gizli planı deşifre oldu! Deniz yetki alanlarını 12 mile çıkaracaklar

Ankara-Atina hattındaki gerilim bir an olsun düşmezken, Yunanistan ile ilgili olarak ortaya atılan iddia tansiyonu tavan yaptıracak gibi. Yunan medyası, Atina yönetiminin mart ayında Girit'in bazı yönlerden deniz yetki alanlarını 12 mile çıkarmaya hazırlandığını yazdı. Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'in de onay verdiği skandal plana ABD'nin destek verdiği öne sürüldü.

Yunanistan'ın çok okunan gazetelerinden Ta Nea, Atina hükümetinin Ankara'yı kızdıracak bir hamle hazırlığı içerisinde olduğunu yazdı. Gazete, gelecek yıl yapılacak seçimler öncesinde Yunanistan'ın Girit'in bazı yönlerden deniz yetki alanlarını 12 mile çıkarmaya hazırlandığını yazdı.

MİÇOTAKİS BU HAMLEYE ONAY VERDİ

Gazetede yer alan haberde Atina'nın Türk yetkililerle anlaşmazlık olması için adanın doğusundan değil güney ve batısından bir genişlemeye gidileceği belirtildi. Planın Dışişleri Bakanlığı'nın "çekmecesinden çıktığı" belirtilirken gelecek yıl seçimlerde koltuğa yeniden oturma planları yapan Başbakan Kiriakos Miçotakis'in de bu hamleye onay verdiği belirtildi.

DENİZ YETKİ ALANLARINI 12 MİLE ÇIKARMA PLANI

Yunan medyası daha önce hem Miçotakis hem de Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias da Girit'teki deniz yetki alanlarının 12 mile çıkarılmasının sinyalini verdiğini ve "Ülkenin çıkarına hizmet edecekse yapmaya hazırız" dediklerini hatırlattı.

ABD'NİN DESTEK VERDİĞİ İDDİA EDİLDİ

Ta Nea'ya konuşan Dışişleri Bakanlığı'ndan kaynaklar gelecek yılın Mart ayında bu planın uygulanabileceğini dile getirdi. Öte yandan haberde ABD'nin de bu plana destek verdiği öne sürüldü. Makalede, "ABD de Doğu Akdeniz'deki enerji sektörünün yararına olacak ve sorunların çözülmesi ve Balkanlardan Orta Doğu'ya kadar istikrar gelmesini destekliyor" denildi. Bölgede ABD merkezli ExxonMobil'in incelemelerinin sürdüğü ve ABD'nin de bölgedeki durumla yakından ilgilendiği belirtilirken Girit'in güney ve batısından genişlemesi durumunda Türkiye'nin rahatsız olmayacağı da aktarıldı.

STRATEJİK AVANTAJ SAĞLAYACAK

Öte yandan Ta Nea'daki aynı haberde Yunanistan'ın Fransa'dan satın aldığı Rafale savaş uçakları da gündeme geldi. Bazı kaynaklara dayandırılan haberde, Mart ayında Yunanistan'a ait Rafale sayısında artış olacağı ve gelecek yılın ilkbaharında pilotların eğitiminin de tamamlanacağı aktarıldı. Makalede, "Bu durum Atina'ya Türkiye karşısında havada stratejik bir avantaj sağlayacak" denildi.

Kaynak: Sözcü