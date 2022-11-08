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Miçotakis akşam yemeğindeki tartışmanın detaylarını anlattı: Erdoğan'a bizzat söyleme şansına sahip oldum

Dünya Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Miçotakis arasında geçen ay Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlenen bir zirvenin akşam yemeğinde yaşanan tartışma gündem yaratmıştı. Erdoğan'ın "Bana cevap yetiştirmeye kalktı. Sadece onun birkaç kelamını dinlemekle yetindim" dediği olaylı yemekte yaşananlara son röportajında değinen Miçotakis, "Pozisyonumuzu kararlı bir şekilde ifade ettik ve ben de bunu Prag'daki görüşmemizde Erdoğan'a bizzat söyleme şansına sahip oldum" dedi.

Çekya'nın başkenti Prag'da geçen ay düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesinde gerçekleşen akşam yemeğine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis arasındaki tartışma damga vurmuştu.

Erdoğan ile Miçotakis arasındaki sözlü tartışma Yunan medyasında da gündem olmuş ve Yunanistan'ın çok okunan gazetelerinden Kathimerini, "Avrupa Siyasi Topluluğu'nun Prag'daki akşam yemeği Miçotakis ile Erdoğan arasında bir tartışma alanına döndü. Erdoğan, Yunanistan'a karşı iddialarını yineledi" ifadelerini kullanmıştı.

Zirvede yaşanan gerginliğe ilişkin açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan ise "Bana cevap yetiştirmeye kalktı. Sadece onun birkaç kelamını dinleyerek onunla yetindim. Doğru dürüst kimse de alkışlamadı" demişti.

Verdiği son röportajda Erdoğan ile akşam yemeğinde yaşanan kavgaya ilişkin ayrıntıları aktaran Yunanistan Başbakanı Miçotakis "Pozisyonumuzu kararlı bir şekilde ifade ettik ve ben de bunu Prag'daki görüşmemizde Erdoğan'a bizzat söyleme şansına sahip oldum" dedi.

Türkiye'nin son dönemde Yunanistan'a karşı attığı adımların Türkiye'deki seçimlerle ve Türk ekonomisindeki kötü durumla ilişkili olduğunu savunan Miçotakis, Erdoğan'ın Yunanistan üzerinden gündemi değiştirmeye çalıştığı görüşünü yineledi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Recep Tayyip Erdoğan Kiriakos Miçotakis Yunanistan Türkiye Atina Politika Dünya Haberler

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Yorumlar (5)

Dr.Kimbel:

Sayın Miçotakis eğer sen Cumhurbaşkanımızla görüşebilmişsen ne mutlu sana

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Kemal ALBAYRAK:

Miçotakis sen abd ye dua et yoksa seni tek hamlede yutar erdoğan. tabi buda abd nin işine gelmez. halk tarafından dahada güçlenir erdoğan

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zübükzade:

Adalarımızı kapattı toprak herkes müsterih olsun iktidar değiştiğinde adalarımızı ve haksız yere verilen topraklarımızı geri alacağız

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