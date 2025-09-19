MI6, Rus Casusları Çekmek İçin Dark Web'de Yeni Portal Açtı

İngiltere'nin dış istihbarat servisi MI6, özellikle Rusya'dan yeni casuslar çekebilmek amacıyla dark web üzerinde kendi özel portalını devreye sokuyor.

Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre, "Silent Courier" (Sessiz Kurye) adı verilen güvenli mesajlaşma platformu, istihbarat teşkilatının casus teminini kolaylaştırarak ulusal güvenliği güçlendirmeyi amaçlıyor.

İngiltere, potansiyel ajanlara yalnızca Rusya'da değil, dünya genelinde ulaşmayı hedefliyor.

MI6'nın görevden ayrılmaya hazırlanan başkanı Richard Moore 19 Eylül Cuma sabahı İstanbul'da yaptığı konuşmada portalı duyurdu.

Moore, görevi bu ay

Moore'un açıklaması öncesinde konuşan Dışişleri Bakanı Yvette Cooper ulusal güvenliğin her hükümet için birincil görev olduğunu belirtti ve Başbakan Keir Starmer'ın da Değişim Planı'nın "temel dayanağı" olduğunu vurguladı:

"Dünya değişirken ve karşı karşıya kaldığımız tehditler çoğalırken, İngiltere'nin her zaman düşmanlarımızdan bir adım önde olmasını sağlamalıyız.

"Dünya çapında birinci sınıf istihbarat kurumlarımız bu mücadelenin tam merkezinde, perde arkasında çalışarak İngiliz halkını güvende tutuyor.

"Şimdi onların çabalarını ileri teknolojiyle destekliyoruz; böylece MI6, Rusya'da ve dünyanın dört bir yanında İngiltere için yeni casuslar toplayabilecek."

Terörizm ya da düşmanca istihbarat faaliyetleriyle ilgili hassas bilgileri İngiltere'ye güvenli biçimde ulaştırmak isteyen herkes, Cuma gününden itibaren bu portala erişebilecek.

Portalın nasıl kullanılacağına ilişkin talimatlar MI6'nın resmi YouTube kanalında halka açık olarak paylaşılacak.

Kullanıcılara güvenilir VPN servisleri üzerinden ve kendileriyle bağlantılı olmayan cihazlar aracılığıyla erişim sağlamaları tavsiye ediliyor.

Bu adım, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nın (CIA) 2023 yılında attığı benzer girişime benziyor.

CIA o dönemde potansiyel Rus casuslarına ulaşmak için sosyal medya kanallarında videolar yayımlamıştı.

Ancak CIA, Çin'deki ajanlarının dark web bağlantılarının Pekin'in Devlet Güvenlik Bakanlığı tarafından deşifre edilmesiyle ağır bir kayıp yaşamış, bu olay son yılların en büyük güvenlik açıklarından biri olarak nitelendirilmişti.