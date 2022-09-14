Mevlüt Çavuşoğlu, Erdoğan'ı tiye alan Miçotakis'i resmen bombaladı: Nereye ne zaman gideceğimize biz karar veririz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ile Yunanistan arasında son günlerde iyiden iyiye artan gerilim konusunda değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bir gece ansızın gelebiliriz" restini tiye alarak "Bir gece değil, gündüz gelmelerini bekliyoruz" diyen Miçotakis'e sert çıkan Bakan Çavuşoğlu, "Nereye ne zaman gideceğimize biz karar veririz" ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu son günlerde gündemde olan Türkiye- Yunanistan gerilimi hakkında değerlendirmelerde bulundu.

"NEREYE NE ZAMAN GİDECEĞİMİZE BİZ KARAR VERİRİZ"

Bakan Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bir gece ansızın gelebiliriz" sözlerine "Bir gece değil, gündüz gelmelerini bekliyoruz" şeklinde yanıt veren Miçotakis hakkında da konuşan Çavuşoğlu, "Nereye ne zaman gideceğimize biz karar veririz" dedi.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarının satırbaşları şu şekilde:

"TÜRKİYE'NİN BAŞARILARI YUNANİSTAN'I ÇILDIRTIYOR"

" Türkiye'nin uluslararası arenadaki görünürlüğü ve başarıları Yunanistan'ı çıldırtıyor. Yunanistan bu nedenle Türkiye'yi kışkırtmak da istiyor. İşte tacizler, kilit atmalar bunun örneği. Bir de Yunanistan, Türkiye'nin yaptırımlara katılmamasını ve dolayısıyla turistlerin Türkiye'ye gelmesi gibi konuları da sürekli gündeme getiriyor."

"F-16'LARLA İLGİLİ HERHANGİ BİR SORUN YOK"

"F-16'larla ilgili siyasi düzeyde ve teknik düzeyde herhangi bir sorun yok. Yani askerlerimiz arasında yapılan görüşmelerde herhangi bir problem yok. Türkiye'ye verilecek F-16'ların, ABD ve NATO için de önemli olduğu vurgulanıyor, altı çiziliyor."

"İSVEÇ-FİNLANDİYA NATO ÜYELİĞİ MESELESİ"

"Net yükümlülükleri var. Bunların yerine getirilmesi lazım. Yasa değişikliği ise, yasa değişikliği yapacaklar. Mevcut yasalarımız buna elvermiyor denmesin. Bunu da zaten anlaşmanın içinde koyduk."