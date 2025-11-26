Metro kazasında ölümden dönen kadına rekor tazminat

New York'ta 2016'da metro raylarına düşerek sol kolu ve sol bacağını kaybeden Brezilyalı öğrenci Luisa Janssen Harger Da Silva, açtığı davayı kazandı. Brooklyn Federal Mahkemesi, MTA'yı kusurlu bularak genç kadına 82 milyon dolar tazminat ödenmesine hükmetti.

ABD'nin New York şehri Brooklyn bölgesinde 2016'da yaşanan kazada turist olarak şehri gezen Luisa Janssen Harger Da Silva metroya bineceği sırada karşıdan gelen trenin altında kalmış, sol kolu ve bacağını kaybetmişti.

83 MİLYAR TL'LİK TAZMİNAT

Genç kadın, on yıl sonra New York'un toplu taşımadan sorumlu kamu kuruluşu olan MTA'ya (Metropolitan Transportation Authority) dava açtı. Federal mahkemesinde görülen davada jüri, genç kadını haklı buldu. Kurumun 82 milyon dolar (yaklaşık 83 milyar 480 milyon TL) ödenmesine hükmetti.

İTİRAZ EDECEKLER

Mahkeme Da Silva'nın platformda bayıldığı ve raylara düştüğü, gelen trenin ise ağır yaralanmaya yol açtığı belirterekrekor tazminata karar verdi.

MTA'dan yapılan açıklamada karara itiraz edileceği belirtildi.