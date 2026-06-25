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Almanya Başbakanı Friedrich Merz: Ankara'da yapılacak NATO Zirvesi'ni başarılı kılmak istiyoruz

Almanya Başbakanı Friedrich Merz: Ankara'da yapılacak NATO Zirvesi'ni başarılı kılmak istiyoruz
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Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi'ni başarılı kılmak istediklerini belirtti. Merz, Berlin'deki görüşmelerin ardından zirvenin transatlantik ilişkileri güçlendireceğini vurguladı.

ALMANYA Başbakanı Friedrich Merz, Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi'ni başarılı kılmak istediklerini bildirdi.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, başkent Berlin'de 'E5' olarak adlandırılan Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya ve Polonya'nın liderleri ile NATO Genel Sekreteri Mark Rutte arasında yapılan görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Merz, Ankara'da yapılacak NATO Zirvesi'ne iki hafta kaldığını belirterek, "Bu önemli zirveyi birlikte başarılı kılmak istiyoruz. Bu, tehlikeli dönemde güvenliğimize hizmet eder, transatlantik ilişkilerimizi güçlendirir ve Avrupalılar olarak bizleri bir araya getirir. Bu nedenle Fransa, İngiltere, İtalya ve Polonya liderlerini Ankara'da yapılacak zirve için Berlin'e davet ettim" ifadelerini kullandı.

Merz, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin ise Washington'dan, uzaktan görüşmeye katıldığını aktardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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