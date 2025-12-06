Mersin'den Sudan'a yardım gemisi uğurlandı

MERSİN'den Sudan'a 10 bin 80 çadır malzemesi taşıyan yardım gemisi törenle uğurlandı. Törende konuşan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı Ali Hamza Pehlivan'ın, "Ülkemiz zorluk içerisinde olan insanlara ulaşma gayreti içerisinde" dedi.

Sudan'da yaşanan iç çatışma, sel felaketleri ve salgın hastalıklar nedeniyle zor günler geçirenlere Mersin'den yardım eli uzandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nda hazırlanan, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının destek verdiği 10 bin 80 çadır 'Nz Ningbo' adlı gemiye yüklendi. Mersin Limanı'nda düzenlenen uğurlama törenine AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Mersin Valisi Atilla Toros, İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Gökmen Gücüyen, AFAD İl Müdürü Alparslan Yenitürk ve BM Uluslararası Göç Örgütü Sudan Misyon Şefi Mohamed Refaat katıldı.

Törende konuşan AFAD Başkanı Pehlivan, Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü temsilcilerle yapılan toplantılar neticesinde Sudan halkının barınma ihtiyacının giderilmesine yönelik çalışmalara hız kazandırdıklarını söyledi.

'BU YARDIMLAR DEVLETİMİZİN İYİLİK DUYGULARINI YANSITIYOR'

Toplamda 30 bin çadır temin ettiklerini belirten Pehlivan, "AFAD olarak bu ihtiyacın giderilmesine yönelik çalışmalarımıza hız kazandırdık. Toplamda 30 bin çadır temin ettik. Bu çadırların 10 bin 80'ini bu iyilik gemisiyle Sudan'a uğurlayacağız. Daha önce de Mersin Limanımızdan gemiler uğurlamıştık. En son gönderdiğimiz 2 gemiyle toplamda 5 bin 500 ton insani yardım malzemesini göndermiştik. Mayıs ayında Port Sudan'da meydana gelen yangın neticesinde bir uçak dolusu yangın söndürme malzemelerini iletmiştik. Bugün burada uğurlayacağımız gemi ve arkasından göndereceğimiz 2 gemiyle oradaki kardeşlerimizin barınma ihtiyaçlarına hep birlikte katkı sağlamış olacağız. Bu gemiler, insani yardımlar devletimizin, milletimizin, vatandaşlarımızın yardımseverlik, hayır ve iyilik duygularını yansıtıyor. Bu zamana kadar Gazze'ye 14 uçak ve 18 iyilik gemisiyle 103 bin tonun üzerinde yardım malzemesi ulaştırdık. Oraya da yardımlarımız devam edecek" dedi.

BM Uluslararası Göç Örgütü Sudan Misyon Şefi Mohamed Refaat da Sudan'ın şu anda dünyada en büyük yerinden edinme krizini yaşadığını dile getirerek, yardımlarından dolayı Türkiye'ye teşekkür etti. Konuşmanın ardından gemi, dualar eşliğinde Suudi Arabistan'daki Cidde Limanı'na uğurlandı. Yardımlar burada gemiden indirilip Sudan'a ulaştırılacak.