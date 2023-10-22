Mengen'deki Hafızlık Öğrencileri Filistin'e Yardım Etti

Bolu'nun Mengen ilçesinde hafızlık eğitimi alan öğrenciler, topladıkları harçlıkları İsrail'in saldırılarına maruz kalan Filistinlilere bağışladı. Öğrenciler, 13 bin 637 lirayı Türkiye Diyanet Vakfı Mengen Şubesi'ne teslim etti.

Bolu'nun Mengen ilçesinde hafızlık eğitimi alan öğrenciler, topladıkları harçlıkları İsrail'in karadan ve havadan saldırılarına maruz kalan Filistinliler için bağışladı.

Mengen İlçe Müftülüğüne bağlı Merkez Yatılı Hafızlık Erkek Kur'an Kursu öğrencileri, öğretmenleriyle müftülüğü ziyaretlerinin ardından, topladıkları 13 bin 637 lirayı, Batı Şeria ve Gazze'de İsrail'in saldırıları altında kalan Filistinlilere ulaştırılması için Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Mengen Şubesi'ne teslim etti.

İlçe Müftüsü ve TDV Mengen Şube Başkanı Mehmet Özcan, hafızlık eğitim alan öğrencilerin topluma örnek davranış sergilediklerini belirterek, "Şu anda zulüm altındaki Müslüman kardeşleri için her gün hatim okumalarının yanı sıra harçlıklarını da paylaşarak çok güzel örneklik sergilediler. Hafızlarımız, İslam ümmetinin birlik beraberliğine vesile olacaklar Allah'ın izniyle. Rabbim öğretmenleri ve ailelerinden razı olsun. Rabbi muvaffak eylesin." ifadesini kullandı.