Meloni ve Mozambik Cumhurbaşkanı'nın boy farkı gündem oldu

Roma'daki resmi görüşme, siyasi başlıkların önüne geçen ilginç görüntülere sahne oldu. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile Mozambik Cumhurbaşkanı Daniel Chapo'nun yan yana verdiği pozlar, aralarındaki belirgin boy farkı nedeniyle kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

MELONİ'NİN ŞAŞKINLIĞI YÜZÜNE YANSIDI

Boyu 2.04 metre olan 48 yaşındaki Chapo ile 1.58 metre boyundaki Meloni'nin yan yana görüntülerinde, Meloni'nin şaşkınlığı yüz ifadesine yansıdı. Karşılaşma anları kameralara yansırken, ortaya çıkan kareler kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

GAZETECİLER ZOR ANLAR YAŞADI

İki lideri aynı karede göstermek isteyen gazeteciler zor anlar yaşadı. Bazı muhabirlerin çömelerek, bazılarının ise yüzüstü yatarak fotoğraf çekmeye çalıştığı anlar kameralara yansıdı. Bu görüntüler sosyal medyada esprili yorumlara konu oldu.

BASKETBOL TUTKUNU

Bir basketbol tutkunu olduğu bilinen Chapo, 2.04 metrelik boyu nedeniyle daha önce de farklı ülkelerin liderleriyle verdiği pozlarla dikkat çekmişti. Roma'daki görüşme de bu yönüyle siyasi temasların ötesinde, görsel kareleriyle konuşulan buluşmalar arasına girdi.

Mozambik'in bağımsızlığını kazandıktan sonra doğan ilk devlet başkanı olan Daniel Chapo, bu yıl yapılan seçimlerde yaklaşık yüzde 70 oy alarak göreve geldi. Ancak seçim sürecinde yaşandığı öne sürülen usulsüzlük iddiaları ve sonrasında çıkan olaylarda onlarca kişinin hayatını kaybetmesi, Chapo'nun adının dünya gündemine taşınmasına neden oldu.