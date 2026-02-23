Kartel lideri 'El Mencho'nun, ABD destekli operasyonda öldürülmesi sonrası Meksika'da olaylar

Meksikalı kartel lideri 'El Mencho'nun ABD destekli bir operasyonda öldürülmesi sonrası ülkedeki birçok kentten şiddet olayları yaşandığı haberleri geliyor.

Türkiye'den de olayların yakından takip edildiği açıklaması yapıldı.

Gerçek ismi Nemesio Oseguera olan 'El Mencho', Meksika'nın en güçlü suç örgütlerinden biri olarak görülen güçlü Jalisco Yeni Nesil Karteli'nin (CJNG) lideriydi.

Eski bir polis memuru olan 60 yaşındaki Oseguera'nın, ülkenin batısındaki Jalisco'daki operasyonda yaralandığı ve Mexico City'ye götürülürken hayatını kaybettiği kaydediliyor.

Uyuşturucu baronu, ABD'ye büyük miktarlarda kokain, metamfetamin ve fentanil kaçakçılığından sorumlu geniş bir suç örgütünü yönetiyordu.

Operasyon sonrası bazı yerleşimlerden de ölüm haberleri geldi. Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum halka "sakin" kalma çağrısı yaptı.

2026 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak şehirlerden biri olan Guadalajara da dahil olmak üzere birçok şehirden şiddet olayları rapor ediliyor.

ABD'nin yardımı hakkında ne biliniyor?

Reuters'a bilgi veren bir savunma yetkilisi, operasyonda ABD ordusu bünyesinde kurulan bir görev gücünün de rol aldığını aktardı.

Söz konusu yetkili görev gücünün istihbari faaliyetler için kurulduğunu söyledi ancak El Mencho operasyonuna ne kapasitede katıldığını açıklamadı.

Hem ABD hem de Meksika yönetimi, operasyonu Meksika askerlerinin gerçekleştirdiğini aktarıyor.

Reuters'a bilgi veren ABD yönetiminden yetkililer, Aralık ayında farklı kurumlardan unsurların katılımıyla Meksika'daki uyuşturucu kartellerini hedef alan ortak bir görev gücünün kurulduğunu kaydediyor.

Ajansa bilgi veren bir başka yetkili, Meksika yetkililerine sağlanan, El Mencho hakkındaki dosyanın, kolluk kuvvetleri ve istihbarat tarafından sağlanan bilgileri içerdiğini belirtti.

Meksika'daki kartelleri hedef almak amacıyla kurulan görev gücü JITF-CC hakkında çok az şey biliniyor.

Web sitesinde kuruluş amacının "ABD-Meksika sınırında ABD'ye tehdit oluşturan kartel faaliyetlerini tespit etmek, bozmak ve ortadan kaldırmak" olduğu belirtiliyor.

Trump'ın geçen yıl Meksika kartellerini terör örgütü olarak ilan etmesinin bu tür ABD askeri yardımlarının önünü açtığına işaret ediliyor.

Görev gücü ABD ordusunda tuğgeneral rütbesinde olan Maurizio Calabrese tarafından yönetiliyor.

Calabrese bu ay Reuters'e verdiği demeçte, ABD ordusunun El Kaide ve IŞİD gibi örgütlerle mücadeledeki deneyimini kartel ağlarını haritalandırmakta kullandığını anlattı.

Tuğgeneral Calabrese tahminlerine göre "en tepede" birkaç yüz çekirdek kartel üyesi olduğunu belirtti.

'Tamamlayıcı bilgiler' açıklaması

Meksika Savunma Bakanlığı da ABD'den "tamamlayıcı bilgiler" geldiğini açıkladı ancak ayrıntı vermedi.

Donald Trump yönetimi, Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum'u uyuşturucu kaçakçılığına karşı baskıyı artırması için siyaseten sıkıştırıyordu.

ABD, El Mencho'nun tutuklanmasını veya yakalanmasını sağlayacak bilgi için 15 milyon dolarlık ödül vadediyordu.