Meksika'yı sarsan katliam! Beş müzisyen vahşice öldürüldü

Meksika'yı sarsan katliam! Beş müzisyen vahşice öldürüldü
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Meksika'nın Tamaulipas eyaletinde kaybolan yerel müzik grubu Grupo Fugitivo'nun beş üyesi, günler sonra ormanlık alanda ölü bulundu. Vahşice darbedilip yakıldıkları belirlenen müzisyenlerin, uyuşturucu karteli Cartel del Golfo'nun "Los Metros" fraksiyonu tarafından öldürüldüğü iddia edilirken, olayla ilgili 9 kişi gözaltına alındı.

Meksika'nın kuzeydoğusunda yer alan Tamaulipas eyaleti, müzik dünyasını sarsan bir olayla gündeme geldi. Yerel müzik grubu Grupo Fugitivo'nun 25 Mayıs'ta kaybolan beş üyesinin cansız bedenlerine ulaşıldı. Yapılan ilk incelemeler, müzisyenlerin vahşice darbedildiklerini ve ardından yakıldıklarını ortaya koydu.

REYNOSA KENTİNDE KAYIP, ORMANLIK ALANDA VAHŞET

Teksas sınırındaki Reynosa kentinde kaybolan Grupo Fugitivo üyeleri için aileleri kısa sürede kayıp başvurusu yapmış, sosyal medyada ve yerel basında geniş yankı uyandıran çağrılar yapılmıştı. Ancak günler sonra ormanlık bir bölgede bulunan cesetler, umutları yerle bir etti. Olay yerinde yapılan incelemelerde müzisyenlerin maruz kaldığı şiddetin boyutu net şekilde ortaya çıktı.

Meksika'yı sarsan katliam! Beş müzisyen vahşice öldürüldü

UYUŞTURUCU KARTELLERİ ŞÜPHESİ

Tamaulipas Eyalet Savcısı Irving Barrios, olayın detaylarına ilişkin yaptığı açıklamada, cinayetlerin ardında bölgedeki uyuşturucu kartellerinin bulunduğunu belirtti. Barrios, müzisyenlerin büyük ihtimalle Cartel del Golfo'nun "Los Metros" isimli fraksiyonuna bağlı kişilerce öldürüldüğünü ifade etti.

9 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Soruşturma kapsamında şu ana dek 9 kişi gözaltına alındı. Bu kişilerin, Los Metros fraksiyonuyla bağlantılı oldukları değerlendiriliyor. Yetkililer, olayla ilgili kapsamlı bir soruşturmanın sürdüğünü, adli delillerin toplanmaya devam ettiğini bildirdi.

Meksika'yı sarsan katliam! Beş müzisyen vahşice öldürüldü

AİLELERDEN TEPKİ VE PROTESTO

Müzisyenlerin kaybolmasının ardından aileleri yetkililerden yardım istemiş, Reynosa Belediyesi önünde toplanarak kayıpların bulunması için protesto düzenlemişti. Trafiğe kapatılan yolda yapılan gösterilerde güvenlik önlemleri artırılmış, aileler yetkilileri göreve çağırmıştı. Ne yazık ki beklenen haber acı geldi.

Haberler.com / Ömercan Altay - Dünya
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