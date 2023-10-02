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Meksika'da kilise çatısının çökmesi sonucu 9 kişi hayatını kaybetti

Meksika'nın Tamaulipas eyaletinde bir kilisenin çatısının çökmesi sonucu 9 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 50 kişi yaralandı. Olayda enkaz altında kalan yaklaşık 30 kişi için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.