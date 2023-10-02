Meksika'da kilise çatısının çökmesi sonucu 9 kişi hayatını kaybetti
Meksika'nın Tamaulipas eyaletinde bir kilisenin çatısının çökmesi sonucu 9 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 50 kişi yaralandı. Olayda enkaz altında kalan yaklaşık 30 kişi için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
CIUDAD Meksika'da ayin sırasında kilisenin çatısının çökmesi sonucu ilk belirlemelere göre 9 kişinin yaşamını yitirdiği, yaklaşık 50 kişinin yaralandığı bildirildi.
Polis tarafından yapılan açıklamada, Tamaulipas eyaletindeki ayin esnasında kilisenin çatısının çöktüğü belirtildi.
Açıklamada, kilisede yaklaşık 100 kişinin bulunduğu, olayda 3'ü çocuk 9 kişinin hayatını kaybettiği ve yaklaşık 50 kişinin yaralandığı ifade edildi.
Enkaz altında kalan yaklaşık 30 kişi için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirilen açıklamada, çatının "yapısal sorun" nedeniyle çöktüğü kaydedildi.
Yerel medyada yayımlanan fotoğraflarda kilisenin çatısının neredeyse zeminle bütünleştiği görülüyor.