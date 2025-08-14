Mehmetçik Pakistan'ın Bağımsızlık Günü Kutlamalarına Katıldı

Pakistan'ın 78'inci Bağımsızlık Günü dolayısıyla İslamabad'da düzenlenen geçit töreninde Türk askerleri yer aldı ve Pakistanlı kardeşlerini selamladı.

PAKİSTAN'ın 'Bağımsızlık Günü' kutlamaları dolayısıyla Mehmetçik, İslamabad'da düzenlenen ' Pakistan Kurtuluş Günü' geçit töreninde yürüdü.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, " Pakistan'ın Bağımsızlık Günü kutlamaları dolayısıyla başkent İslamabad'da düzenlenen geçit töreninde kahraman Mehmetçiklerimiz de yürüyüş yaparak Pakistanlı kardeşlerimizi selamladı. Pakistan'ın 78'inci Bağımsızlık Günü'nü bir kez daha kutluyor, kardeşlerimizi gönülden selamlıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

