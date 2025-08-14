Mehmetçik Pakistan'ın Bağımsızlık Günü Kutlamalarına Katıldı

PAKİSTAN'ın 'Bağımsızlık Günü' kutlamaları dolayısıyla Mehmetçik, İslamabad'da düzenlenen ' Pakistan Kurtuluş Günü' geçit töreninde yürüdü.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, " Pakistan'ın Bağımsızlık Günü kutlamaları dolayısıyla başkent İslamabad'da düzenlenen geçit töreninde kahraman Mehmetçiklerimiz de yürüyüş yaparak Pakistanlı kardeşlerimizi selamladı. Pakistan'ın 78'inci Bağımsızlık Günü'nü bir kez daha kutluyor, kardeşlerimizi gönülden selamlıyoruz" ifadeleri kullanıldı.