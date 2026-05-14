SDG Komutanı Mazlum Abdi: Türkiye'ye ziyaret için planlar yapılıyor, Öcalan ile görüşebilirim

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Genel Komutanı Mazlum Abdi, Türkiye'ye ziyareti için "planlar yapıldığını" ve ziyaret vesilesiyle "Abdullah Öcalan ile de görüşebileceğini" söyledi.

Gazeteci Amberin Zaman'ın Abdi ile özel röportajı Al Monitor haber sitesinde yayınlandı.

Habere göre Abdi, "Öcalan ile telefonda görüşmediğini ancak mektuplar aldığını" kaydetti.

Abdi, Zaman'ın "Bir röportajda, Ankara'ya seyahat etmeyi düşünüp düşünmeyeceğiniz sorulduğunda, 'Neden olmasın?' diye yanıt vermiştiniz. Türk hükümetinden bir davet aldınız mı?" sorusuna karşılık "Şu anda böyle planların yapıldığını söyleyebiliriz" dedi.

Mazlum Abdi "Şam'daki Türk büyükelçisi Nuh Yılmaz ile görüştüğü" iddialari için "Basındaki haberler doğru değil" dedi.

Fakat "Türk yetkililerle temaslarımız devam ediyor. Detaylara girmeyeceğim. Ancak Türkiye ile yapacağımız herhangi bir görüşmeye Suriye hükümetinin de dahil olmasının daha verimli olacağına inanıyoruz" diye ekledi.

Mazlum Abdi ayrıca "Türkiye'nin endişelenecek bir şeyi yok. Her zaman barışçıl komşuluk ilişkileri istediğimizi açıkça belirttik. Ayrıca, artık Suriye ordusunun bir parçasıyız" diye konuştu.

'Odak noktamız entegrasyon'

Suriye hükümeti ve SDG arasında 29 Ocak'ta yenilenmiş entegrasyon ve ateşkes anlaşmasının imzalanmasının üzerinden yaklaşık beş ay geçti.

Mazlum Abdi "birinci odak noktalarının Şam ile yapılan entegrasyon anlaşmasının doğru bir şekilde uygulanması" olduğunu belirtti.

Abdi "Bu bağlamda, askeri güçlerimizin Suriye ordusuna entegrasyonu ve özerk yönetimimize bağlı kurumların entegrasyonu gerçekleşiyor. Bu sürecin adil ve hakkaniyetli bir şekilde yürütülmesini istiyoruz" dedi.

Mazlum Abdi SDG'nin entegrasyon süreci tamamlanan dek varlığını sürdüreceğini ve sonra dağılacağını vurguladı.

SDG'nin omurgasını Kürt Demokratik Birlik Partisi'nin (PYD) silahlı kanadı Halk Savunma Birlikleri (YPG) oluşturuyor.

Türkiye YPG'yi "PKK'nın Suriye kolu ve terör örgütü" olarak görüyor ve SDG'ye karşı da aynı yaklaşımı benimsiyor.

Abdi, bölgedeki eğitim düzeni için de Şam ile görüşmelerin bir ortak komitede sürdüğünü aktardı:

"En önemli talebimiz, Kürt çoğunluklu bölgelerde eğitimin Kürtçe olması. Ulusal müfredat uygulanacak ve Kürtçe'ye çevrilecek. Bu komitenin önümüzdeki iki ay içinde hükümete görüşünü sunması bekleniyor."

Mazlum Abdi, kadın Suriye ordusunda kadınların yer alabileceğine dair yasal bir düzenleme olmadığını, bu nedenle YPG üyelerinin iç güvenlikte kullanılmak üzere entegre edileceğini vurguladı.

ABD'nin tavrını beklemiyorduk

SDG Komutanı, ABD'nin Ocak ayındaki çatışmaların ardından Şam hükümetine destek vermesi konusunda da "Bunu beklemiyorduk" dedi.

Abdi, "Bu savaş başladığında, Amerikalılar merkezi hükümet güçleri bu kadar ilerlemeden önce savaşı durdurmak için güçlerini kullanabilirlerdi. Durum bu kadar kötüleşmeden önce bir anlaşmaya aracılık edebilirlerdi" diye konuştu.

Mazlum Abdi, ABD Savunma Bakanlığı'nın SDG yerine "Suriye ordusuyla bütünleşmiş güçler" için fon vermesi konusunda görüşmeler olduğunu da vurguladı.

Abdi "Henüz hiçbir şey kesinleşmedi. Görüşmeler devam ediyor" dedi.

Abdi İranlı Kürtlerin de meşru talepleri olduğunu, "haklarını istedikleri yöntemle savunabileceklerini" söyledi:

"İster diyalog yoluyla ister silahlı direniş yoluyla olsun, bu onların yapması gereken bir seçim. Her iki durumda da kararlarına saygı duyacağız.

"Ancak Amerikalılar, İran rejimini değiştirmek için silahlı bir mücadeleye katılmaları adına gerekli garantileri sağlamadı."