Mayorka'da yarı çıplak iki İngiliz kadın kavga etti, çevredekiler 'kavga, kavga' diye tezahürat yaptı

Mayorka'daki bir tatil beldesinde, iki İngiliz turist kadının kavga ettiği utanç verici anlar sosyal medyada viral oldu. Kadınlardan biri tanga giymiş olmasına rağmen, diğerini boğazından yakalayıp yere serdi ve araya giren iyi niyetli bir kişiye saldırdıktan sonra tekrar rakibine yöneldi.

Bu kavga, tanıkların tezahüratları eşliğinde, gecenin ilerleyen saatlerinde gösteriye dönüştü. Uzak mesafeden kavgayı izleyen diğer İngilizler, , kadınlar itişip kakışırken " Kavga, kavga, kavga," diye bağırdı.

Kavgaya karışan esmer kadının neden sadece iç çamaşırı giyerek dikkat çektiği tam olarak anlaşılamadı.

Bu kavga, Cala d'Or beldesinde, Mayorka'nın güneydoğu kıyısında, barlar ve restoranlarla dolu bir alanda meydana geldi. Bölge hükümet yetkilileri, Magaluf gibi tatil beldelerinde alkol tüketimini azaltmak için tasarlanmış yasal düzenlemeleri sıkılaştırdıklarını duyurduktan saatler sonra gerçekleşti. Olay, yerel halkın yardımıyla yatıştırıldı ve polis çağrılıp çağrılmadığı bilinmiyor.

Yeni düzenlemelere göre, İngiliz turistlerin Magaluf'taki Punta Ballena gibi bölgelerde sokakta alkol tüketmeleri halinde 1.300 sterline kadar para ceza ile karşı karşıya kalabilecekleri belirtildi.

Alkol satışı yapan dükkanların da gece 21.30'dan sonra kapanması emredildi. Bu yeni düzenlemeler, özellikle İngiliz turistlerin yoğun olduğu Mayorka ve İbiza'nın bazı bölgelerini kapsıyor.