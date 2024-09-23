Maymunlar, tecavüzcüye saldırarak altı yaşındaki kızı tecavüz girişiminden kurtardı

Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletinde şaşırtıcı bir olay yaşandı. Altı yaşındaki bir kız çocuğunun, bir saldırganın tecavüz girişiminden maymunlar tarafından kurtarıldığı iddia ediliyor.

Olay hafta sonu Baghpat bölgesinde meydana geldi. İddialara göre, kimliği belirsiz bir adam küçük kızı terk edilmiş bir eve götürdü. Kızın kıyafetlerini çıkaran adam, tam tecavüz etmeye kalkışırken birkaç maymun ortaya çıktı. Maymunların müdahalesi üzerine saldırgan kaçmak zorunda kaldı.

Eve dönen kız, ailesine maymunların kendisini kurtardığını anlattı. Kızın babası, "Maymunlar olmasaydı, kızım şimdi hayatta olmayabilirdi," dedi.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şüphelinin kızın elini tutarak bir sokakta yürüdüğü görülüyor. Polis, şüphelinin başka bir köyden olduğunu düşünüyor ancak henüz kimliğini tespit edemedi.

Olayla ilgili polis soruşturması başlatıldı. Ancak şüpheli hala yakalanabilmiş değil. Polis, adamı bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu sıra dışı olay, Hindistan'da büyük yankı uyandırdı ve çocuk güvenliği konusundaki endişeleri yeniden gündeme getirdi.