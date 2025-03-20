Mart kapıdan baktırdı! 15 santimetre karla uyandılar

Hem Ramazan, hem de kar dolayısıyla Bayburt'un sokakları sessizliğe bürünürken, bazı vatandaşlar dükkan önlerini, araçlarının üzerinde biriken karları süpürerek güne başladılar. Aracının üzeri karla kaplanan, biriken karları bir süpürge yardımıyla süpüren Necmi Köse isimli vatandaş, kar yağışının fazla olduğunu belirterek, "Bu kadar yağışını beklemiyorduk. Akşam hafif hafif kar yağıyordu ama bu kadar olacağını tahmin etmemiştik. Havalar sıcak olursa bu kar bir haftaya erir. Koca karı fırtınası derler bizim buralarda, bu o fırtına" dedi.

Son birkaç gündür Bayburt'ta güneşli havaların hüküm sürdüğünü, bugün ise kar yağışının etkili olduğunu dile getiren Ferhat Karabulut, "Sabah sporu" dediği kar küreme işiyle işe güne başladığını ifade ederek, "Son 2 gündür hava güneşliydi, kar beklemiyorduk. Karın bu kadar tutacağını düşünmemiştik, bize de sürpriz oldu. Sabah sporumuzu yaparak güne başladık, temizlik yapıyoruz" şeklinde konuştu.

ATASÖZÜ GERÇEK OLDU

Civarda esnaf olan Halil Yıldırım dükkan önünde biriken karları süpürerek, işe koyuldu. "Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır" atasözünü hatırlatan Yıldırım, bu sene kış mevsiminin çetin geçtiğini belirterek, "Atalarımızın öngörüsü gerçek oldu, gerçekten Mart kapıdan baktırdı, kazma kürek yaktırdı. Bu sene kış zorlu oldu. Meteoroloji uyarıda bulunmuştu ama bu kadar kar yağacağını beklemiyorduk" diye konuştu.

Kar yağışının bolluk, bereket getirdiğini ifade eden Murat Yıldırım isimli vatandaş Mart ayında bu kadar kar yağışını fazla bulduğunu söyleyerek, "Bayburt burası, akıllara direkt 'Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır' atasözü geliyor. Şaşırmadık ama bu mevsimde bu kadar kar fazla oldu. Normalde Mart ayı böyle soğuk, karlı geçer ama dediğim gibi biraz fazla oldu. Aziz mübarek gün, bolluk bereket. Sıkıntı yok, alışkanız" şeklinde konuştu.