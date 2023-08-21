Marmaris'te 4.1 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ) verilerine göre, merkez üssü Muğla'nın Marmaris ilçesinde saat 18.45'te 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 61.85 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem, il merkezi ve çevre ilçelerden de hissedildi. Deprem bölgede kısa süreli paniğe neden oldu. Muğla Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Deprem sonrası AFAD ekipleri tarafından alan taraması devam etmekte olup, 19.00 itibari ile Muğla merkez ve ilçelerinde herhangi bir olumsuz durumla karşılaşılmamıştır. Muğla merkez ve ilçelerinde AFAD koordinasyonundaki saha tarama çalışmaları devam etmektedir. İlimiz genelinde AFAD Başkanlığı tarafından 24 saat izlenen toplam 25 adet deprem istasyonu bulunmakta olup gelişmeler anlık olarak takip edilmektedir" denildi.