Mariupol'de ölüm kalım savaşı! Rusya'nın tanıdığı 7 saatlik süre doldu ama 400 kişi hala direniyor

Uzun bir süredir Rus güçlerinin kuşatması altında olan ve stratejik önemi bulunan Ukrayna'nın güneydoğusundaki liman kenti Mariupol'de tansiyon dün iyice yükseldi. Ruslar, kentte kalan Ukraynalı askerlerin silahlarını bırakıp teslim olmaları için dün yaklaşık 7 saatlik bir süre tanırken, 400 kişilik bir grubun sürenin dolmasının ardından da direnişine devam ettiği ve çatışmaların sürdüğü haberleri geldi. Rusya kentin düştüğünü savundu, Ukrayna Başbakanı ise tam tersine kentin düşmediğini ve askerlerin sonuna kadar savaşmaya devam edeceğini söyledi.

ŞEHİR DÜN GERGİN BİR GÜN GEÇİRDİ

Rusya'nın, kendi kontrolündeki Kırım ile doğudaki Donbas bölgesi arasında karadan bağlantı sağlayabileceği bir konumda olduğu için ele geçirmeye çalıştığı ve uzun süredir kuşatma altında tuttuğu Mariupol, dün oldukça hareketli ve gergin bir gün geçirdi.

"SİLAHLARINI BIRAKIP TESLİM OLANLARIN HAYATLARI BAĞIŞLANACAK"

Nitekim Rusya, kentin kontrolünü tamamen ele geçirmek amacıyla burayı savunan Ukrayna kuvvetlerine, silahlarını bırakıp teslim olmaları sabah erken saatlerden öğlene kadar süre tanıdı. Yapılan açıklamada silahlarını bırakarak teslim olacak Ukrayna askerlerinin hayatlarının bağışlanacağı ancak aksi taktirde bu askerlerin tamamen etkisiz hale getirileceği bildirildi.

RUSYA "KENT DÜŞTÜ" DİYOR, UKRAYNA REDDEDİYOR

Rusya Savunma Bakanlığı, bir demir-çelik fabrikası civarındaki Ukraynalı savaşçılar dışında Mariupol'ün kontrolünün tamamen ele geçirildiğini söyledi. Ancak Amerikan ABC News kanalının yayınına katılan Ukrayna Başbakanı Denis Şmihal, Rusya Savunma Bakanlığı'nın " Mariupol'u ele geçirdik" iddiasını yalanladı, kentin düşmediğini savundu. Şmihal, çatışmaların devam ettiğini, bölgedeki Ukrayna askerlerinin teslim olmayacaklarını ve sonuna kadar savaşacaklarını ifade etti.

"GÖRÜŞME BİTER"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ise, Cumartesi akşamı yaptığı konuşmada, Ukrayna kuvvetlerinin Mariupol'ün sadece küçük bir bölümünü kontrol ettiğini kabul ederken, hükümetinin, bu güçlerle günlük temas halinde olduğunu belirtmişti. Zelenski, Mariupol'deki savaşçıların öldürülmesi halinde barış görüşmelerinin sona ereceğini de sözlerine eklemişti. Rusya'nın burada önemli ölçüde direniş gösteren Azov Taburu askerlerini canlı ele geçirerek televizyonda "itirafa" zorlayacağı ve işgali meşrulaştıracağı iddia ediliyordu.

Rus devlet haber ajansı Tass'a göre, Rusya Savunma Bakanlığı'ndan bir sözcü, tesiste yaklaşık 2 bin 500 Ukraynalı askerin bulunduğunu ve çıkışlarının Rus birliklerince engellendiğini söyledi. Ancak bu haberler doğrulanmış değil. Bununla birlikte yabancı ajanslardan gelen görüntüler, Mariupol sokaklarında sivillere ait cesetlerin bulunduğunu gösteriyor. Rusya ordusuna bağlı güçlerinin kente girişleri sürerken, sokaklarda da Rus askerlerinin devriye dolaştığı görülüyor.

"TÜRK CAMİSİNDE BULUNANLAR KURTARILDI"

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus özel kuvvetlerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talebi üzerine Türk camisindeki esirleri kurtardığını ifade etti. Sputnik Türkiye'nin haberine göre, Rusya Savunma Bakanlığı "Rus özel kuvvetleri, Erdoğan'ın talebi üzerine Türk camisindeki esirleri kurtardı" açıklamasını yaptı.

Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Mariupol'ün kurtarılmasına yönelik taarruz faaliyetleri sırasında, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talebi doğrultusunda, 16 Nisan'da Primorskiy bölgesinde Türk camisinde tutulan esirlerin kurtarılmasına yönelik özel bir operasyon gerçekleştirildiğini bildirdi. Camiye sığınanlar arasında başka uluslardan insanlar da vardı.