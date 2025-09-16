Haberler

Marco Rubio, Doha'da Katar Yetkilileri ile Görüştü
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Katar Emiri ve Başbakanı ile bir araya gelerek ABD-Katar güvenlik ortaklığını ve bölgedeki istikrar için ortak bağlılıklarını vurguladı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Doha'da Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile Başbakan ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile bir araya geldi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İsrail'in ardından Katar'ın başkenti Doha'da temaslarda bulunuyor. Rubio, sosyal medya hesabından ziyaretine ilişkin yaptığı paylaşımda, "Bugün Doha'da Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve Başbakan ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile bir araya geldik. ABD-Katar arasındaki kalıcı güvenlik ortaklığını ve daha istikrarlı bir bölgeye olan ortak bağlılığımızı teyit ettik. Kendilerine, Katar'ın İsrail ile Hamas arasında bir barış anlaşmasına varılması ve rehinelerin ülkelerine getirilmesi için sürdürdükleri ara buluculuk çabaları için teşekkür ettim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
