Manş Denizi'nde göçmen teknesi alev aldı: 157 kişi kurtarıldı

(ANKARA) - Fransız yetkililer, bu sabah Manş Denizi'ni geçmeye çalışırken alev alan tekneden 157 yasa dışı göçmenin kurtarıldığını ve Boulogne-sur-Mer Limanı'na götürüldüğünü açıkladı. Teknenin motorunun alev almasının ardından İngiltere'ye geçmeye çalıştığı belirtildi. Olayda yaralanan veya hayatını kaybeden olduğuna ilişkin bilgi bulunmadığı belirtildi.

Batı medyasında yer alan haberlere görei olay, İngiltere Başbakanı Andy Burnham'ın İngiltere'ye küçük teknelerle gelenlerin sayısını azaltmak için hükümetinin "kararlı bir şekilde mücadele edeceği" yönündeki açıklamasından bir gün sonra meydana geldi. Fransa medyasına konuşan Fransız yetkililer, teknenin dün gece Fransa'dan ayrıldığını bildirdi.

Fransız Denizcilik Valiliği, yaptığı açıklamada, gece saatlerinde teknedeki 5 kişinin kurtarılması gerektiğini, teknedeki diğer kişilerin ise Fransız devriye botlarının yardım teklifini reddettiğini açıkladı. Valilik, İngiltere'ye ulaşma kararlılığıyla Manş Denizi'ni küçük teknelerle geçen göçmenlerin, Fransız acil durum ekiplerinin yardım teklifini reddettiğini ve yalnızca "aşırı acil durumlarda" yardımı kabul ettiğini belirtti.

Yetkililer, Manş Denizi'ni geçmek için kullanılan teknelerin "yapısal olarak dayanıksız" olması nedeniyle o aşamada müdahaleyi daha fazla sürdürmeme kararı aldı. Ancak bu sabah motorun alev alması ve "teknenin bütünlüğünün çok hızlı şekilde bozulması" üzerine kurtarma ekipleri harekete geçti.

Fransa ve İngiltere'den kurtarma botları bölgeye sevk edildi. Operasyona RNLI Eastbourne cankurtaran botunun yanı sıra İngiltere Sınır Gücü'ne ait BSC Contender ve BSC Courageous gemileri de katıldı. İki Fransız botu 103 göçmeni, İngiliz botları ise 54 göçmeni kurtardı.

Kurtarılanların tamamı, tedavi için Boulogne-sur-Mer'e götürüldü.

İngiltere Sahil Güvenliği daha önce yaptığı açıklamada, "Bir tekne bu sabah Fransız arama-kurtarma bölgesinde alev aldı. İngiliz gemileri ve bir cankurtaran botu yardım ediyor" ifadelerini kullandı.

İNGİLTERE'NİN DÜZENSİZ GÖÇ POLİTİKASI YENİDEN GÜNDEMDE

İspanya'ya bağlı Ceuta'ya 30 Temmuz Perşembe günü on binlerce düzensiz göçmenin yüzerek geçmesinin ardından İngiltere'nin düzensiz göç politikasıyla ilgili tartışmalar yeniden gündeme geldi. Başbakan Burnham, pazartesi günü Dover'a yaptığı ziyaret sırasında, küçük teknelerle İngiltere'ye gelenlerin sayısını azaltma konusunda ilerleme kaydedildiğini söyledi.

Burnham, "insanların bu sorunun ele alındığını görmek istediğini" belirtti. Burnham ayrıca, insan kaçakçılığı çeteleriyle mücadele eden kolluk kuvvetlerinin Manş Denizi'nin her iki tarafında iki katına çıkarıldığını ancak "insanlara güvenli güzergahlar sunan bir sistemin" de oluşturulması gerektiğini söyledi.

İngiltere Muhafazakar Partisi, İngiltere İşçi Partisi'nin göç konusunda verdiği sözleri yerine getirmediğini savunurken, İngiltere'de sağ popülist bir siyasi parti olan Reform UK ise iktidara gelmesi halinde geçişleri engellemek için donanmayı görevlendireceğini açıkladı.

Kaynak: ANKA